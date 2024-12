Grande Fratello: colpo di scena su Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. Una segnalazione inaspettata ha acceso i riflettori sui due giovani concorrenti napoletani del Grande Fratello. La notizia, proveniente dall’esterno della Casa, sta generando un enorme clamore sui social. Ora sarà interessante capire se e quali conseguenze potrebbero derivarne per i due protagonisti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Non è un segreto che Alfonso e Zeudi si conoscessero già prima di varcare l’iconica porta rossa. Tra loro ci sarebbe stata anche una breve relazione in passato. Alfonso ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello con l’intento di affrontare il “triangolo” di Temptation Island, composto da lui, l’ex fidanzata Federica Petagna e il rivale Stefano Tediosi. Zeudi, invece, è entrata in gioco successivamente, come una delle ultime new entry del reality. Tuttavia, su di loro è emersa una nuova indiscrezione che sta facendo molto discutere.

Leggi anche: “Ha deciso così”. Grande Fratello, l’annuncio di Shaila a MariaVittoria sull’ex fidanzato





“Sappiamo cosa c’è dietro”. Grande Fratello, da fuori la segnalazione su Alfonso e Zeudi

La notizia piomba in un momento delicato per Zeudi. L’ex Miss Italia, infatti, si trova questa settimana in nomination, insieme ad altri quattro concorrenti: Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e le Monsé, madre e figlia. Nonostante sia nella Casa da poco, Zeudi è riuscita rapidamente a farsi notare, soprattutto per il forte legame nato con Helena Prestes, una delle figure più carismatiche del reality.

Al contrario, Alfonso sembra essere rimasto “solo” dopo l’eliminazione della sua ex fidanzata Federica e del rivale Stefano. Ma ora, sui due concorrenti è esploso un vero e proprio caso. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che li riguarda e non ha esitato a condividerla.

Un suo informatore le ha scritto: “Ti posso assicurare che, per quanto riguarda sponsor, negozi e tutto il resto, hanno lo stesso agente. Già gli ha chiuso inaugurazioni di negozi ai bar e ad altre opportunità. Anche se non sono una coppia e non lo saranno mai, devono portare avanti lo show e si spalleggiano per rimanere nella Casa”.

Questa rivelazione ha scatenato il caos sui social. Alcuni spettatori sospettano che alcuni atteggiamenti dei due siano legati proprio a questo presunto accordo. Tuttavia, non esistono prove concrete per confermarlo. Si tratta, al momento, solo di speculazioni. E anche nel caso avessero veramente lo stesso agente, questo non vuol dire che i due abbiamo una strategia condivisa.

I dubbi si estendono anche ai sentimenti che Zeudi sembra nutrire per Helena. Molti mettono in discussione la sincerità di queste emozioni, soprattutto dopo il bacio scattato la scorsa notte tra Zeudi e Alfonso. Il Grande Fratello, ancora una volta, si conferma un palcoscenico di emozioni e colpi di scena, con storie che non smettono mai di sorprendere il pubblico.