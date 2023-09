Imbarazzo senza fine a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. A sfidarsi, durante l’ultima puntata, i Fichi Mandorlati, i campioni in carica e le Banda Bassotte. Il clamoroso colpo di scena però avviene quando, i Fichi Mandorlati, sono alle prese con una domanda che sembra facilissima, ma che nasconde una complicanza non di poco conto. Marco Liorni da questi indizi che sembrano davvero semplici per trovare la soluzione.

Gli spettatori erano intenti a guardare risolvere l’enigma del gioco che riguardava il ‘quando, dove, come, perché’. La domanda semplicissima per un italiano: “la nuotatrice più famosa di tutti i tempi”. Chiaramente, dopo un attimo di confronto, la risposta sembrava facilissima: Federica Pellegrini. Parliamoci chiaro, grazie alle sue medaglie è una sorta di eroe nazionale e di certo era difficile sbagliare. In effetti i ragazzi però non hanno proprio sbagliato.





Imbarazzo senza fine a Reazione a Catena

Andiamo quindi a vedere cosa è successo, che ha poi generato tanta indignazione. I Fichi Mandoralati infatti avevano detto semplicemente “Pellegrini” rispondendo a Marco Liorni, omettendo il nome proprio della sportiva. In effetti, tuttavia, i ragazzi hanno citato correttamente il cognome “Pellegrini”.

A questo punto il padrone di casa ha chiesto, regolamento alla mano, anche il nome della campionessa di nuoto, annullando la risposta. Colpo di scena quindi: alla fine l’errore gli costa caro e passano al turno successivo le rivali della Banda Bassotte. Chiaramente sui social sono state mosse diverse critiche alla produzione del programma e a Marco Liorni stesso.

Il silenzio dopo la frase "la più grande nuotatrice italiana della storia" BOHHH #reazioneacatena pic.twitter.com/GV0B8854lB — ema 🍁 (@Emab_03) September 11, 2023

Commentando alcuni post, degli utenti hanno fatto presente che è stato un vero e proprio “accanimento” secondo loro, richiedere il nome di una donna così famosa. Per altri invece a sbagliare o a peccare di precisione, sono stati i Fichi Mandorlati, che conoscono bene le regole del gioco e avrebbero dovuto prestare più attenzione a dare la risposta. Fatto sta che è stata una puntata al cardiopalma per tutti, comprese le due squadre.

