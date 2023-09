Attimi di forte tensione a Reazione a Catena: la lite in diretta. Marco Liorni, il conduttore del programma è stato costretto a far rientrare tutto sui binari, dopo che due concorrenti hanno deciso di dirsele di santa ragione per via di una parola non detta. Ma andiamo con ordine. Stiamo parlando della puntata di domenica 17 settembre 2023. Il padrone di casa annuncia che ci stiamo per avvicinare ad uno dei giochi più interessanti del programma di Rai 1.

>> Reazione a Catena, imbarazzo senza fine in diretta: Marco Liorni ferma il gioco e prende la decisione choc

A sfidare i ‘Qua e là’, tre sorelle, che durante L’Intesa Vincente hanno tirato fuori tutta la loro intensità, per dire un eufemismo. Le tre donne, di origine sicula, hanno deciso di fare un bel raddoppio quando mancavano circa 15 secondi alla fine del gioco. Erano soltanto a quota due parole indovinate e chiaramente ci hanno provato. Come si sa, il raddoppio dà 2 punti ma è parecchio più difficile da trovare. Ed ecco che proprio in questo momento le due donne si innervosiscono.





Attimi di forte tensione a Reazione a Catena: la lite in diretta

Come si vede nel video (sotto), le due dovevano far intendere alla terza sorella la parola “Giulio Cesare”. La costruzione è quindi stata: “Chi”, “Era”, “Imperatore”, “Roma”, “Augusto”, poi un interminabile periodo di silenzio, fino a che la più grande tra le sorelle dice: “Passo”. A questo punto, la donna che doveva indovinare la parola dice piano “Cesare”.

“E allora perché non lo dici?”, l’ha subito ripresa la sua compagna d’avventura. “Ma servivano due parole non solo una, Cesare”. A questo punto l’altra, sempre più adirata ha detto: “Il nome (dovevi dire, ndr), Giulio”, ha quindi chiosato la sorella ‘agguerrita’, facendo quasi finta di andarsene dallo studio. Il tutto di fronte agli occhi attoniti di Marco Liorni.

Consegnamo alla storia la lite fra le sorelle sicule #reazioneacatena pic.twitter.com/Yg1OTKUwPO — Stevie Walker #FuckFIGC (@stevieansioso) September 17, 2023

L’uomo chiaramente ha cercato di tranquillizzare la donna, dicendo: “Lite in famiglia, lite tra sorelle”. Applausi dal pubblico ma per loro non c’è stato niente da fare e sono state eliminate. Chiaramente sui social molti hanno deciso di commentare e qualcuno ha scritto: “Si è a un passo dalla rissa”; “Ora le mena a quell’altra”; “La situazione è sfuggita di mano”. Momento a dir poco unico a Reazione a Catena.

Leggi anche: “Terremoto durante Reazione a Catena”. Marco Liorni, attimi di tensione durante la registrazione