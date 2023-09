Terremoto a Napoli, panico a Reazione a Catena: cosa ha fatto Marco Liorni. Continua lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei e chiaramente in tanti hanno manifestato le loro paure sui social durante questi eventi. Uno tra i tanti Marco Liorni, il padrone di casa di Reazione a Catena. È successo tutto durante il pomeriggio del 7 settembre 2023 che proprio in quegli istanti era impegnato proprio nella registrazione di una puntata del quiz. Su Twitter, l’amato conduttore Rai, ha fatto sapere che i presenti in studio hanno avvertito la scossa.

Il sisma è avvenuto alle ore 19.45 di giovedì 7 settembre. L’istituto di Geofisica e Vulcanologia ha fatto sareper che l’epicentro è stato fissato appunto nella zona dei Campi Flegrei, nei pressi di Agnano-Astroni, ma è stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani. Tuttavia la scossa è stata chiaramente sentita anche in zona Portici e San Giorgio a Cremano, oltre che nelle città dell’area flegrea (Pozzuoli, Quarto).





Terremoto a Napoli, panico a Reazione a Catena: la reazione di Marco Liorni

Sembra che la magnitudo registrata sia stata di 2.5 e l’epicentro a una profondità di 1.7 chilometri. C’è da dire il terremoto, seppur leggero, è stato sentito molto chiaramente da tutti ed è stato registrato anche dal sismografo molisano di Campobasso. Come dicevamo, anche Marco Liorni su Twitter ha fatto sapere che i presenti in studio hanno avvertito la scossa, ma non si sono fatti prendere dal panico: “Terremoto a Napoli”.

La scossa di #terremoto in diretta negli studi di Canale 21 durante il telegiornale. La TV locale ha sede in via Antiniana a poche decine di metri dalla #Solfatara e dall'epicentro della scossa #Napoli pic.twitter.com/Bn4CNUWYAa — La Bussola TV (@LaBussolaTV) September 7, 2023

E ancora Marco Liorni: “Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”. Altro momento ripreso dalle telecamere, sempre in diretta tv alle ore 19:45, è stato sempre in Rai. Anche qui, il conduttore della del TG R Campania Alessandro Di Liegro, ha mantenuto un perfetto autocontrollo fino alla fine.

🚨 Il momento della scossa di #terremoto durante il telegiornale della #TgrCampania della sera condotto da Alessandro Di Liegro 💻 tutti gli aggiornamenti sul sito della @TgrRaiCampania @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/4LFRGoYKUR — Antonello Perillo (@anperillo) September 7, 2023

L’uomo è stato costretto ad interrompere momentaneamente il programma: “Intanto c’è un terremoto in corso, in questo momento in studio. Scusateci.. Siamo in diretta, stiamo calmi, stiamo tranquilli…”. Poco dopo il TG regionale è ripreso regolarmente ma davvero tanta paura anche nello studio RAI di viale Marconi a Napoli.

