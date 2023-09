“Mette i brividi”. Marisa, uccisa A 39 anni dall’ex marito geloso. Spunta il video choc

Un altro femminicidio in Italia. Dopo quello di Rossella Nappini, l’infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì nell’androne del palazzo in cui viveva assieme ai due figli e all’anziana madre da Adil Harrati, a perdere la vita è stata Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno 42enne, Angelo Reina, che poi si è tolto la vita. La coppia aveva una bimba ancora piccola. L’omicidio è avvenuto in provincia di Trapani.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe attirato la Marisa Leo in campagna, in contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro “chiarificatore”. Forse la 39enne non si aspettava che quell’uomo, padre della figlia, sarebbe arrivato a tanto e si è presentata da sola. Arrivata sul luogo dell’incontro, Angelo Reina le ha sparato due colpi di fucile.

Marisa Leo, uccisa dall’ex. Era la protagonista dello spot contro il femminicidio

Il killer è poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è sparato un colpo di pistola mentre era sul viadotto. La vittima era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo e in passato aveva denunciato il suo assassino per stalking e per avr violato gli obblighi familiari perché l’uomo non avrebbe pagato gli alimenti per la figlia.

Poi Marisa Leo ha deciso per la remissione della querela per accettazione e a quel punto i giudici del tribunale hanno deciso il non luogo a procedere per Angelo Reina. Dopo l’omicidio della donna è stato pubblicato una pubblicità a cui proprio la vittima aveva preso parte. E guardarla oggi mette i brividi, visto che si tratta di uno spot contro la violenza sulle donne. Lei incinta della figlia, avuta da quello che poi è diventato il suo assassino, si accarezza il pancione e parla alla telecamera.

“È un miracolo. Una forza così piccola, ma così dirompente e una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli, e sei perfetta così come sei. Donna, mamma, TU, non sei sola”, dice nel filmato Marisa. Un video pubblicato nel 2019.