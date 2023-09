Addio a Nonna Elena, la youtuber di 106 anni divenuta famosa durante la pandemia di Covid. In tanti si erano affezionati all’anziana signora che in quei buoi periodi aveva tirato su il morale coi suoi video. Durante il lockdown, Nonna Elena parlava spesso dei suoi dubbi riguardo i disservizi, tra opinioni contrastanti di virologi, vaccinati, negazionisti e anche no vax. La 106enne vantava sui social circa 7 milioni di visualizzazioni raggiunte. Elena Mastrocinque è morta a casa, tra l’affetto dei suoi cari.

Nonna Elena era una discendente diretta di Caterina D’Avalos marchesa di Pescara, nonché figlia di un oculista militare partenopeo che si prese cura dell’occhio ferito di Gabriele D’Annunzio dopo la caduta con l’idrovolante a Grado. In quel caso, il padre della donna ricevette una lettera firmata proprio dal poeta in cui espresse gratitudine in una lettera inviata al medico. Elena Mastrocinque aveva poi sposato Renato Tarallo, un cassiere della Banca d’Italia.





I due insieme avevano vissuto a lungo a Napoli, città in cui la donna aveva lavorato come maestra. 21 anni fa poi, Nonna Elena era rimasta vedova e si era trasferita a Francavilla al Mare per stare vicina al figlio Bruno, regista cinematografico. Come ha spesso raccontato, la donna a casa faceva la classica pensionata.

Giocava con le parole crociate, ascoltava musica, seguiva i telegiornali e spesso aggiornava un diario in cui annotava frasi del papa. Ma anche discorsi dei politici e perfino il contenuto delle chiacchierate con gli amici che andavano a trovarla a casa. Poi il Covid e quei video che hanno fatto sorridere tanti. Filmati girati dal figlio regista in cui si parlava della pandemia ma anche della sua interessante dieta.

Un mix di cibi fritti, dolci, pasta due volte al giorno, acqua ghiacciata e due bicchieri di vino quotidiani. Nonna Elena era sempre super curata con camicie, gonne, golfini bon ton e la messa in piega. Di lei ne aveva parlato anche il regista Gabriele Salvatores nel docufilm “Fuori era primavera” trasmesso da Rai 1 e premiato al Festival di Roma. Addio, Nonna Elena.

