“Non è vero, non è giusto”. Tragedia sulla strada, Matteo muore a 17 anni: ferito un ragazzo di 14 anni

Tragedia questo pomeriggio, giovedì 7 settembre, sulle strade di Roasio in provincia di Biella: un ragazzo di 17 anni, Matteo Senfet, è morto a seguito di un drammatico incidente. Particolarmente drammatica la dinamica dello schianto in cui è rimasto ferito anche un 14enne. Scrive il Biellese come: “il fatto è avvenuto all’incrocio delle “quattro strade”, dove sono entrate in collisione un’auto e una moto in direzione Cossato. A quanto pare, il giovane sarebbe poi caduto e investito da un furgone”.

“La dinamica però è ancora da ufficiosa e si attendono conferme da parte delle forze dell’ordine”. A quanto si apprende Matteo Sanfet era in sella alla sua moto, di cilindrata 125. I soccorsi hanno impiegato pochissimo tempo ad arrivare sul posto ma la situazione era già grave.





Sanfet è stato stabilizzato dagli operatori del 118 e trasportato in pronto soccorso su un’ eliambulanza ma per lui non c’è stato nulla da fare. Anche un altro ragazzo è finito all’ospedale in gravi condizioni. Probabilmente viaggiava sulla moto assieme a Matteo. Quella di oggi è stata una giornata tragica sulle strade italiane. Intorno alle 12.50 un terribile incidente si era verificato a Roma, sulla Cristoforo Colombo.

Ad avere la peggio due pedoni. Due turisti. Per cause ancora da accertare una macchina guidata da un uomo, ha travolto e ucciso due pedoni all’altezza del semaforo con Malafede: l’auto si è fermata a prestare i primi soccorsi ma non c’era già più niente da fare. Scrive il Messaggero come: “Stando alle prime informazioni, le persone investite avevano 59 e 60 anni ed erano irlandesi: l’uomo alla guida di una Ford Fiesta ha 54 anni ed è italiano”.

Le due vittime – in vacanza nella Capitale – sono morte sul colpo e si chiamavano Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly. I due oggi erano appena usciti dal campeggio che costeggia la Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via di Malafede. Il guidatore è stato sottoposto al test alcool e droga.