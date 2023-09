Marco Liorni furioso a Reazione a Catena. È successo tutto durante l’ultima puntata, quella del 18 settembre 2023. Qui, sempre su Rai 1, il conduttore ha perso la pazienza con gli sfidanti dei Qua e là. A sfidare i campioni in carica, un simpatico trio con l’amore comune per i cavalli. Gli Amici in sella quindi, hanno tentato il tutto per tutto per ribaltare la situazione e portarsi a casa il titolo e nel farlo hanno commesso alcune leggerezze.

Eccoli quindi Vito, Daniele e Giorgia hanno provato a sfidare i campioni in carica nel classico gioco delle catene, uno dei più amati in assoluto dal pubblico di Rai 1. Ma è quello che è successo poco dopo che ha lasciato Marco Liorni senza parole. In particolari sono stati Vito e Daniele che l’hanno combinata grossa. I due infatti hanno suggerito la parola da indovinare a Giorgia con una definizione a dir poco forzata o quantomeno poco adatta.





Marco Liorni furioso a Reazione a Catena

Marco Liorni fa intendere ai due che la parola da indovinare è “muraglia”. A questo punto i due ragazzi iniziano con la costruzione della muraglia, ma combinano un disastro. La critica infatti è che i due concorrenti siano andati davvero fuori tema. La cosa incredibile è che la bravissima Giorgia, nonostante tutto, sia riuscita ad indovinare la parola misteriosa.

Marco Liorni è rimasto di sasso e dopo aver fatto i complimenti alla giovane, ha deciso di dire un paio di paroline a Vito e Daniele: “Ragazzi però le domande devono avere un senso, non so come abbia fatto Giorgia a cui faccio i complimenti”, ha quindi detto il conduttore. Nonostante questa parola indovinata però, per gli Amici in sella non c’è stato nulla da fare e la partita se la sono portata in casa i “Qua e là” che si confermano i migliori di questa settimana.

Niente a che vedere con i Dai e Dai che hanno accompagnato il pubblico di Rai 1 per un mese intero e che hanno fatto impazzire di gioia davvero tutti, compreso il conduttore Marco Liorni. Reazione a Catena si conferma così uno dei programmi più amati e seguiti del preserale di Rai 1. Tutto merito degli autori, ma anche del format e del conduttore bravissimo, Marco Liorni.

