Il Grande Fratello 2023 è finalmente iniziato e lunedì sera Alfonso Signorini ha svelato l’identità di 15 concorrenti tra vip e nip. Alcuni erano già stati annunciati, altri in ballo e altri ancora, soprattutto gli sconosciuti al pubblico, sono stati una sorpresa. Tra loro anche Lorenzo Remotti, calzolaio di 37 anni che lavora con la moglie Mariella, proprietaria della bottega, e un figlio, Dante. “Faccio uno dei mestieri più antichi del mondo – ha raccontato nella clip di presentazione, prima di entrare nella Casa – Nei primi tempi venivo preso in giro, ma porto questo grembiule con orgoglio”.

Lorenzo Remotti ha varcato la famosa porta rossa insieme a Samira Lui. Una volta dentro la Casa, insieme a Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, hanno dovuto scegliere una coppia di donne da spedire in Tugurio con loro. Alla fine hanno indicato quella composta da Samira e Anita Olivieri. Poi, poco prima della chiusura della diretta notturna del Grande Fratello (quest’anno le telecamere si spengono alle 3 e si riaccendono la mattina), ha fatto una domanda particolare ai coinquilini.

Grande Fratello, il dettaglio del contratto svelato Lorenzo Remotti

Il gieffino ha chiesto agli altri se hanno sostenuto i provini del GF o se sono stati cercati. Gli ha risposto solo Anita Olivieri, che ha fatto intendere di essere stata contattata. Quindi la rivelazione sul contratto del calzolaio: non possono rivelare a nessuno della loro partecipazione al reality e che per questo lui a parenti, amici e clienti aveva inventato che sarebbe partito per un viaggio di lavoro in Germania.

“Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo”, ha detto Lorenzo che alle domande degli amici rispondeva: “Per scaramanzia non parlo e non dico nulla”.

Ora ovviamente il negozio è chiuso e “in diretta mi sono scusato con amici e parenti per aver detto una bugia. Il negozio adesso? Sta chiuso, non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere da tenerlo poi con me e mia moglie. Non trovo nessuno i pochi che avevo trovato dopo cinque minuti mi veniva voglia di scrollarli, perché è un lavoro che devi farlo solo se lo ami tanto”. In tutto ciò, ha aggiunto, quando l’hanno chiamato dalla redazione pensava a uno scherzo.