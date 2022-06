Ilary Blasi, il look all’Isola per il grande finale. La conduttrice del reality show ai limiti della sopravvivenza ha saputo tenere alta l’asticella dell’attenzione del pubblico. Divertente, professionale e bellissima, Ilary Blasi ha dato di grande stile per l’ennesima volta. Appassionata da sempre di look originali, Ilary ha dovuto fare fronte, forse per la prima votla, alle aspre critiche sul look. Il dettaglio non sfugge ai fan.

Ilary Blasi, il look super stravangante per il grande finale dell’Isola dei Famosi, eppure qualcosa tradisce le aspettative dei fan. Una serata densa di colpi di scena, e non solo in attesa di sapere il nome del vincitore. Fischi dal pubblico a Lory Del Santo, televoto flash tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè, e poi? Le sorprese sembravano non voler finire.





Ilary Blasi criticata per il look all’Isola: “Ma ha fatto qualcosa?!”

Questa volta ad attirare alcune critiche sarebbe stato proprio il look scelto dalla padrona di casa. Ilary Blasi per l’occasione ha sfoggiato un look total white con spacco e scollatura a V, impreziosito da accessori luminosi e pietre. A colpire l’attenzione anche il gioiello che dal collo si univa alla zona cintura e alla schiena. (Ilary Blasi, chiusura con gaffe all’Isola dei Famosi).

Nonostante un’indubbia bellezza della conduttrice, un dettaglio sembra non aver convinto i fan. Secondo alcuni a stonare sarebbe stato proprio il make up scelto per la finale e l’acconciatura: “Ma Ilary ha fatto qualcosa agli occhi o è il trucco”, si chiede qualcuno su Twitter.

E ancora: “I capelli di Ilary bocciati”. Insomma, pare che se da un lato il look fosse più che centrato, dall’altro make up e acconciatura avrebbero attirato su Ilary Blasi aspre critiche: “Ma qualcuno mi vuole spiegare il trucco della Blasi?”. Troppo trucco sul viso di Ilary, che resta in ogni caso bellissima.

