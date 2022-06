“Perché è così particolare”. Ilary Blasi nel suo abito blu, il significato dell’outfit all’Isola

Il vestito di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: marca e significato dell’outfit scelto dalla conduttrice per la puntata andata in onda lunedì 13 giugno. Questa sedicesima edizione continua a stupire e rimescolare le carte in tavola e inaspettatamente ha decretato il primo finalista: l’attore Nicolas Vaporidis.

L’attore e imprenditore è stato premiato dal voto del pubblico che lo ha scelto come primo finalista dell’Isola dei famosi 2022 con il 47% delle preferenze. “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito”, ha detto Nicolas Vaporidis. Anche Ilary Blasi, bellissima nel suo vestito azzurro, è rimasta incredula dal risultato ottenuto dal naufrago, uno dei più chiacchierati di questa edizione.





Il vestito di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: marca e significato

Senza filtri e criticato proprio per questo motivo, l’attore e imprenditore 40enne arriva a un passo dalla vittoria. La finale dell’Isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5 il 27 giugno e sicuramente riserverà dei clamorosi colpi di scena. Durante l’appuntamento del 13 giugno un altro naufrago ha dovuto abbandonare l’Honduras; si tratta del modello napoletano Gennaro Auletto, sconfitto al televoto.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi c’è stato anche l’acceso confronto tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo e quello tra quest’ultima e il fidanzato Marco Cucolo, confronto concluso con l’addio della showgirl. Ma a colpire è stato anche il vestito scelto da Ilary Blasi: un coordinato con top a fascia e pantalone a vita alta con fondo ampio di colore bluette elettrico.

Il vestito di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi fa parte di Reload, la collezione 2022/2023 di Renato Balestra. Un abito che, come detto dallo stesso stilista triestino, nasconde un significato profondo: “Una collezione che dà voce alla libertà, alla voglia di vivere la notte e fare l’alba. Un omaggio ai sogni che non svaniscono, quelli che inseguiamo, quelli che mettono in scena il meglio di noi, e quelli che al risveglio abbiamo ancora negli occhi e che cambiano il nostro modo di vedere il futuro”.

Ilary Blasi: età, altezza, peso e misure, marito e figli. Tutto sulla conduttrice