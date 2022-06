“Che tracollo”. Isola dei Famosi, brutto colpo per Ilary Blasi: la notizia è sulla bocca di tutti

Flop finale Isola dei Famosi. Si è chiusa l’edizione 2022 del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo 99 giorni trascorsi nella spiaggia dell’Honduras, Nicolas Vaporidis ha trionfato alla sedicesima edizione.

Percentuali altissime, quelle che hanno permesso all’attore romano di battere l’altro semifinalista, l’ex volto di Uomini e Donne Luca Daffrè: oltre l’80% delle preferenze nel corso dell’ultimo televoto durante la finalissima. Terza classificata Carmen di Pietro, quarta Mercedesz Henger, quinta Marialaura De Vitis e sesto il cantante dei Cugini di Campagna Nick Luciani.





Flop finale Isola dei Famosi, ascolti più bassi di sempre

“Siamo stati per mesi a pensare a come sarebbe finita. Parlavamo sempre della finale e poi è capitata questa cosa brutta. Devo dire che mi manca già. Non c’è lo stesso entusiasmo nell’arrivare al traguardo senza di lui. Certo che sono felice per essere qui, però non è la finale che speravo. So che anche lui ci teneva tantissimo. Questa cosa è stata proprio una sfortuna e non c’avrei mai pensato”, ha detto il vincitore parlando di Edoardo Tavassi, con il quale ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia.

Ma in fatto di ascolti è stata un vero flop la finale Isola dei Famosi. Mai così bassi gli ascolti in una finalissima del reality show di Canale 5, arrivato alla sua sedicesima edizione. Questo è quanto riporta il sito Bubino Blog, che su Twitter ha messo a confronto gli ascolti registrati nelle finalissime dell’Isola dei famosi dal 2015 a quella andata in onda lunedì 27 giugno.

Flop finale Isola dei Famosi. Gli ascolti non hanno premiato l’ultima finale del reality show condotto da Ilary Blasi, che ha totalizzato il 23,30% di share tenendo incollati alla televisione appena 2.575.000 di telespettatori. Nel 2015 numeri decisamente diversi, con 6.545.000 telespettatori e il 31,99% di share. Come riporta Bubino Blog: 2016: 4.760.000 24,71%; 2017: 4.253.000 24,58%; 2018: 4.545.000 26,43%; 2019: 3.231.000 18,06%; 2021: 3.317.000 22,97%.

