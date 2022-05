Ilary Blasi caduta dallo sgabello, il dettaglio su Raoul Bova. La conduttrice è caduta dallo sgabello durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 lunedì 16 maggio e ovviamente il video dello scivolone è diventato virale sul web.

Verso la fine della puntata del reality show Mediaset, la moglie di Francesco Totti ha perso l’equilibrio. Ilary Blasi si è sporta un po’ troppo dallo sgabello su cui era seduta e, tra le risate, è stata soccorsa dagli opinionisti in studio, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. “È stata la giacca, pesa 9 chili. Tutto bene, non è successo niente. Mi sono sbilanciata”, ha detto tra le risate Ilary Blasi.





Ilary Blasi caduta dallo sgabello all’Isola: il dettaglio su Raoul Bova

“Dai tempi di Valeria Marini non si vedeva una cosa così” ha scherzato Vladimir Luxuria ricordando una caduta epica della showgirl sarda. Ilary Blasi ha ringraziato anche Gustavo Rodriguez (il padre di Belen ed ex naufrago) per essere corso in suo aiuto, sfottendo i due opinionisti dell’Isola dei Famosi, “Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezz’ora…”.

La conduttrice si è sistemata sullo sgabello al centro dello studio dell’Isola dei Famosi. Poi un’altra battuta, con una tipica espressione romana: “Abbiamo chiuso davvero con il botto”, ha detto Ilary Blasi. Ilary Blasi è caduta dallo sgabello, ma il dettaglio su Raoul Bova non è passato inosservato ai telespettatori, che si sono scatenati con i commenti.

Questo frame in cui sembrava stesse per fare un cappottone a Raoul Bova. #isola pic.twitter.com/NmkjLB460I — contechristino (@contechristino) May 16, 2022

Cosa c’entra Ilary Blasi e la caduta dallo sgabello con Raoul Bova? Semplice, perché mentre la conduttrice cadeva, nel sottopancia della trasmissione, Mediaset mandava in onda la pubblicità della nuova serie con protagonista l’attore e per i telespettatori è stata esilarante la scena di Ilary Blasi che cadeva addosso a Raoul Bova. “Il modo in cui sembra cadere addosso a Raoul Bova”, “Sembra stia facendo il cappottone a Raoul”, hanno commentato divertiti gli spettatori dell’Isola dei Famosi.

“Oh mamma, stai bene?”. Isola dei famosi, la rovinosa caduta di Ilary Blasi a fine puntata