“Falsa dal Brasile, inutile, ca*** ridi?”. Grande Fratello, Shaila contro Helena: il momento del confronto (durissimo) è finalmente arrivato. E stavolta la Gatta non ci è andata leggera, anzi. Le sue offese per la Prestes, che ha ‘osato’ scrivere una lettera a Lorenzo, sono risultate davvero troppo pesanti per il pubblico. Ma cosa è successo? Mentre erano a cena, la discussione si è animata per via di una polpetta non voluta. Da lì è partito il casino e la faccenda della lettera è emersa velocemente. Shaila allora ha detto ad Helena: “Falsona! Qui dentro ti hanno scoperta tutti”.

Poi ancora: “E hai rotto proprio le pa…e lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità. Menti con queste storielle strappalacrime. Se dessi valore a quello che hai vissuto, la polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio! E quando una persona come me ti sbatte in faccia la verità, te sta zitt. Che ca…o ridi! Piccola giocatrice languida dal cul*…o peloso. Ti rode il cu*o!”.





“Falsa dal Brasile, inutile”. Grande Fratello, Shaila contro Helena

Shaila dice poi: “Lorenzo non ti è indifferente e controlli tutte le persone che sono intorno a lui. Ma che te ne f*tt a te? Ma che te n’mbort a te? Hai ritt nu sacc e stru…zat. Urlo perché tu mi hai rotto il ca…o. Falsa dal Brasile, Italia, Londra. Sei inutile. Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio, tu sei una grande furba e falsa. Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità. Sei una falsa, falsona, io sono vera amore”.

Shaila a Helena: "visto che non avevi da mangiare da piccola, prendevi la polpetta e te la mettevi in bocca".



QUESTO LO CHIAMATE SERVIRE? FA SOLO SCHIFO #grandefratello pic.twitter.com/yPr9x1xaa2 — PIΣЯ 𓃭 DIVENTA ZIO (@piersticazzi) November 29, 2024

E ancora: “Tu sei una finta dentro. E ora stai zitta, mangi a tavola e dici grazie, perché io cucino per la comunità. E nella comunità ci stai anche te che mi stai sulle pa…e e io cucino anche per te. Amore ridi, che ca…o ridi? Ridi perché non tieni un ca**o da dire. Urlo e grido e mi gratto anche perché sono una cafona come dici tu. Sono fiera di essere volgare, tu dentro hai un sacco di cose che usciranno fuori”.

10 minuti di cattiveria e rabbia.

10 minuti dove Shaila ha fatto una grandissima figuraccia.

10 minuti dove Helena è stata una signora.



Più persone come Helena e meno come Shaila.#grandefratellopic.twitter.com/B2cQvcnQTi — sisonokevin (@si_sonokevin) November 29, 2024

Shaila: “helena se hai da dirmi qualcosa guardami negli occhi”

Helena: “un grande VAFFANCULO”



HELENA SEI TUTTI NOI

#GrandeFratello pic.twitter.com/AxpDVeWSIE — Skell (@Polverevera) November 29, 2024

Shaila che INSEGUE Helena insultandola e istigandola “Ti sto insegnando io a comportarti” Vai a piangere” “tu e le polpette” ma ANCORA con ste cazzo di polpette Shaila?! Ma mangiatele te non rompere i coglioni! #GrandeFratello pic.twitter.com/PcoG4jcyWk — AMICI….. PERHAPS. 🖖 (@Kikostar0) November 29, 2024

Poi continua Shaila: “Qui ti stanno riconoscendo per quella che sei. Smettila di piangere! Ma lo vedi come sei conciata a 34 anni?”. La Prestes è poi uscita fuori, Shaila l’ha seguita in giardino e ha continuato ad urlare contro. Helena, sempre composta, le ha chiesto se poteva gentilmente “Andarsene a fa…”. Insomma, alla fine la vera anima di Shaila è uscita ed Helena non è riuscita a tenerle testa. Poi con quei toni, forse ha fatto anche bene.

