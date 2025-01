Per la gioia dei fan e dei concorrenti, Pamela Petrarolo è rientrata nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata più discussa di questa edizione. Uscita per risolvere alcune faccende di famiglia, è tornata dai suoi coinquilini per rimanere. E nelle ultime ore è tornata protagonista per una confidenza ricevuta da Helena Prestes che ha subito riportato alla sua ex socia, Ilaria Galassi.

Confidandosi con Ilaria, Pamela ha svelato il suo punto di vista su Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Secondo la ex di Non è la Rai, la Miss Italia aveva già “puntato” la modella brasiliana fuori dalla Casa del Grande Fratello. Senza contare che nello stesso frangente Zeudi ha confessato ad Helena che inizialmente le piaceva Javier. La Prestes è rimasta sconvolta da questa affermazione.

“Helena è sconvolta”: la rivelazione di Pamela al GF

“Lei lo sta capendo – ha detto Pamela a Ilaria – Ad Helena non è piaciuta questa cosa. Nella clip ha detto che le piaceva Javier e non le piaceva nessuna donna, ma a lei non gliel’ha mai detto. Helena deve stare attenta”. E ancora: “Per me a Zeudi di Helena non frega niente, lei ha visto tutto fuori e l’ha puntata… questo è quello che penso io. Non penso che ci sia nessun tipo di sentimento anche perché altrimenti non ti baci Alfonso. E lei sta cominciando a capire grazie alla rivelazione che le ha fatto”.

In effetti Zeudi ha parlato di Javier con Amanda e Maxime: “Mi piaceva un po’ Javier però è deviata subito la cosa perché con la situazione di Alfonso e Federica… Helena me l’ha chiesto i primi giorni ed io le avevo detto di no”.

Io tutto mi aspettavo tranne di dire caxx BRAVA PAMELAAA, lei ha visto tutto da fuori!! Vai Pamela vai👏 #grandefratello #heleners pic.twitter.com/AuWwKsOoIa — Titty💫 (@Lara1492) January 11, 2025

Helena a Zeudi: “tu vai da Shaila a dire che io sto giocando invece sei tu che sei entrata gran giocatrice” 🏹#GrandeFratello #Heleners #Helevier #Zelenapic.twitter.com/AFtOJ9t96L — R a n a 🐸 (@mounds_shame) January 11, 2025

Come detto, Helena c’è rimasta male. E infatti più tardi, chiacchierando con Zeudi, non ha negato il suo smarrimento e la sua delusione per le ultime dichiarazioni dell’ex Miss Italia: “Tu vai da Shaila a dire che io sto giocando invece sei tu che sei entrata gran giocatrice”, le ha detto sul divano.