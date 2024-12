Nella puntata di lunedì 2 dicembre, andata in onda in prima serata, sono stati affrontati temi particolarmente scottanti e discussi all’interno della Casa del Grande Fratello. Tuttavia, uno degli sviluppi più interessanti è passato in sordina fino a oggi, quando è emersa una rivelazione inaspettata: Mariavittoria ha dichiarato di essersi presa una cotta per Alfonso. La giovane, sempre stata molto vicina a Tommaso, ha ammesso di nutrire un interesse per l’ex fidanzato di Federica, suscitando non poche sorprese tra i compagni di Casa.

L’interesse di Mariavittoria per Alfonso non era stato notato inizialmente, ma oggi, in un confronto con Javier, la ragazza ha confermato di provare qualcosa per lui. “Ma veramente lui?”, ha chiesto Javier, visibilmente sorpreso, mentre Mariavittoria ha cercato di minimizzare, dicendo di sentirsi confusa. La conversazione ha preso una piega più leggera quando Javier ha ricordato come lei avesse sempre accennato al suo interesse per Alfonso, e che anche Tommaso, suo amico, le avesse detto che lui le piaceva, sia per il carattere che per altre ragioni.

Grande Fratello, Federica sceglie Stefano: il bacio davanti alla telecamera

Tuttavia, il vero focus ora è il legame sempre più forte tra Federica e Stefano, che sembra aver definitivamente preso piede. Federica, dopo settimane di incertezze e di confusione sentimentale tra il suo ex fidanzato Alfonso e Stefano, sembra finalmente aver preso una decisione. Il suo cuore sembra aver scelto Stefano, con cui ha vissuto un’intensa e appassionata storia nelle ultime settimane.

Inizialmente, Federica si era trovata divisa tra il passato con Alfonso, con cui c’erano ancora dei legami, e la crescente affinità con Stefano, che però era incerta. Il rapporto con Alfonso, che si era interrotto a Temptation Island, non sembrava più bastarle, mentre la connessione con Stefano si faceva sempre più solida. La complicità tra i due è cresciuta col passare del tempo, specialmente durante il periodo in cui Stefano è stato mandato nel Tugurio, dove non ha mai smesso di cercarla, mostrando il suo affetto in modo esplicito.

Scatta il bacio passionale tra Federica Petagna e Stefano Tediosi al Grande Fratello 👫 ti piace questa coppia? #Stefano #FedericaPetagna #grandefratello pic.twitter.com/7JloudreLp — anticipazionitv.it (@anticipazionitv) December 4, 2024

Ora che Stefano è tornato nella Casa, il loro legame si è ulteriormente rafforzato, portandoli a un momento di totale abbandono e passione. Nel pomeriggio, lontani dagli occhi indiscreti, i due si sono scambiati un bacio che ha segnato un passo importante nella loro relazione, rendendo chiaro a tutti che Federica ha ormai scelto Stefano, mettendo finalmente fine alla sua confusione sentimentale. L’evoluzione del rapporto tra Federica e Stefano ha suscitato grande interesse nel pubblico, che ora sembra più che mai coinvolto nelle nuove dinamiche della Casa del Grande Fratello.