Gran duplice colpo di Milly Carlucci per la seconda semifinale di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 14 dicembre su Rai 1, dopo la pausa della settimana scorsa per la Prima alla Scala. E ci saranno due vip pronti a infiammare il palco in uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione. Anche perché si parlerà sicuramente anche di un altro argomento scottante.

Se a Ballando con le stelle la cacciata di Angelo Madonia sembrava essere stata assorbita, ora è spuntata un’altra grana per Milly Carlucci che riguarda Guillermo Mariotto. Il giudice ha abbanodnato la diretta nell’ultima puntata e non si conosce ancora il suo destino. Intanto, è stato anticipato dal sito DavideMaggio che ci saranno due ospiti vip d’eccezione che avranno un compito ben definito.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha scelto due grandi ospiti vip

In occasione della seconda semifinale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di puntare non su uno ma su ben due ballerini per una notte. Parliamo di un’attrice e di uno sportivo famosissimi, che sono pronti a dare il meglio di loro sul palco mettendo in scena delle doti nascoste che riguardano la danza. E così la trasmissione può ripartire alla grande dopo lo stop del 7 dicembre e il caso Mariotto.

La prima ballerina per una notte scelta da Milly è Francesca Chillemi, l’amatissima suor Azzurra della fiction Che Dio ci aiuti, la cui ottava stagione sarà trasmessa a febbraio 2025. Nel 2022 avrebbe dovuto presenziare a Ballando, ma fu fermata dal Covid e sostituita da Valeria Fabrizi. Poi vedremo anche un atleta pronto a conquistare punti per il tesoretto di Alberto Matano.

Ci sarà sul palco anche il tennista Fabio Fognini, reduce dal successo aal Montemar Challenge di novembre. Ovviamente nel corso della serata conosceremo anche coloro che si qualificheranno per la finalissima, programmata per il 21 dicembre.