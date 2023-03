Non sono state ore piacevoli per Guendalina Tavassi, protagonista di una disavventura con un hotel mentre era in procinto di andare in vacanza con i figli. A raccontare tutto è stata lei sul suo profilo social dove continuano, tra l’altro, ad arrivare domande sul fratello e la sua esperienza al GF Vip 7. Domande e messaggi di questo tenore: “Come mai tuo fratello e Micol, nonostante abbiano infranto il regolamento ( staccato i microfoni ambientali, tolti i loro microfoni, detto delle cose gravissime su altri concorrenti) non sono stati squalificati”.



“Mentre invece Donnamaria e Daniele sono stati squalificati? Non mi dire “hanno già pagato con la nomination” perché è una grandissima paraculata. Loro hanno infranto il regolamento e doveva essere squalificati. Per caso c’entra che signorini è imparentato con la Incorvaia e quindi hanno parato il culo anche al maritino?! Io fossi in te mi vergognerei a prendere per il culo Antonella e Nikita e guarderei quello che combina tuo fratello”.

Leggi anche: “Edoardo deve uscire”. GF Vip 7, è la sorella Guendalina a spiegare cosa succede a Tavassi





Guendalina Tavassi rifiutata dall’hotel lancia accuse pesanti



Domande senza risposta a differenza del motivo per il quale l’hotel ha detto no a Guendalina Tavassi. “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”. La risposta era stata bruciante: “Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari”.



Il riferimento è all’intervista nella quale Guendalina ha dichiarato di fare l’amore quattro volte al giorno col suo fidanzato Federico Perna. Questa sua dichiarazione avrebbe influito sull’immagine dell’hotel. Dietro, secondo i fan, ci sarebbe ben altro. Scrive un’utente: “Sei solo una scroccona. Paga e si apriranno le porte anche a te, come fanno tutti i comuni mortali. Che poraccitudine ma non ti rendi neanche conto che sei una poveretta”.



E ancora: “Se ti contatta il PR di una struttura anziché l’ufficio prenotazioni, evidentemente avresti avuto un trattamento di favore a seguito della pubblicità fornita all’hotel con i tuoi post e le tue stories. Ovviamente ciascun gruppo alberghiero è libero di decidere se associare o meno la sua immagine a un personaggio noto. Pagando questi problemi non si hanno”.