Tutto è iniziato la scorsa settimana quando, in diretta al GF Vip 7, Sonia Bruganelli ha attaccato Edoardo Tavassi. Parole durissime: “Manipolatore, burattinaio e stratega. Mi visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”. Tavassi aveva risposto provando a smorzare la situazione e senza attaccare in modo troppo risentito.



“Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (ovvero il canale in cui c’è la diretta h24 del reality). Tu non lo vedi il GF vip”. Ne era uscito un battibecco infinito che oggi coinvolge anche Guendalina Tavassi che parla in un’intervista esclusiva a Fanpage.it: “Edoardo è la persona più sensibile della terra. Sentirsi dire quelle cose gli ha fatto molto male. Di base, è una persona insicura che ha il terrore di non piacere agli altri. Lui stesso ha detto di essere in analisi per questo problema”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi: per la sorella Guendalina deve uscire



E Ancora: “È stato offeso dalle stesse persone che pochi minuti prima facevano la morale a quelli che usano i social per offendere il prossimo e seminare astio. A loro Edoardo non piace perché nella Casa vogliono guerre e scontri. Lo dimostra il fatto che non si sia mai parlato della storia d’amore tra mio fratello e Micol, che è pulita e basata sul rispetto, a favore della storia tossica tra Antonella ed Edoardo”. Poi l’attacco a Sonia.



“Ci sono suoi like a dei tweet in cui mio fratello viene definito un ratto e ad altri in cui alcuni concorrenti del GF Vip vengono offesi. Che tipo di insegnamento pensate di dare? Se fossi stata al posto dei concorrenti attaccati, gli avrei detto “Adesso il programma ve lo fate da soli” e me ne sarei andata. Senza nemmeno pagare la penale, date le offese e il trattamento ricevuto. Edoardo se ne dovrebbe andare. Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene”.



“ Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua. Inoltre, sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere. Da che pulpito viene la predica? Un conto è fare l’opinionista, un altro è offendere le persone. I concorrenti sono persone fragili che stanno rinchiuse da 5 mesi senza avere contatti con l’esterno”.