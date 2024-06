Anche a programma finito i protagonisti di Uomini e Donne continuano a essere nell’occhio del ciclone. Anche se hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi tempo fa, come Maurizio Laudicino. Arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani, ha frequentato la dama storica per un brevissimo periodo. Fino a quando il cavaliere svelò di non provare alcun interesse nei suoi confronti, se non solamente una semplice amicizia.

Poi si è interessato a un’altra dama, Elena Di Brino, e con lei la frequentazione è stata più che discussa nello studio. Alla fine, in seguito a una pesante lite con Gianni Sperti che aveva accusato Elena di cercare solamente visibilità, la dama è finita in lacrime e ha deciso di abbandonare il programma. Con Maurizio al seguito, con cui poi iniziò una relazione fuori dalle telecamere.

Maurizio Laudicino di UeD, la nuova fidanzata

Relazione che è proseguita per circa 2 mesi, poi l’annuncio della rottura a mezzo Instagram proprio da parte dell’ex cavaliere. “Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena.. Quando scrive che non sono pronto e ho ancora molte cose da risolvere probabilmente dice il vero ma ciò non toglie nulla al sentimento che ho provato e che provo per lei”. Ha anche chiesto privacy e aggiunto che “quel che dovevano dirci ce lo siamo detti direttamente con franchezza e l’immagine che vorrei che di noi restasse è solo questa”.

Succedeva qualche mese fa e ora ha una nuova compagna, come rende noto il blogger Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine, conosciuta lontano dalle telecamere: “Si chiama Simona Galanti, 43 anni di Marino del Tronto (Ascoli Piceno) – rivela l’esperto di UeD – Divorziata senza figli, Maurizio l’ha conosciuta per caso in una serata con altri ex partecipanti di Uomini e Donne 2023/24, in un locale del litorale marchigiano a dicembre. Poi rivista due mesi dopo in centro ad Ascoli ad un pranzo”.

“Da lì è nata una frequentazione che si è intensificata di recente, e pare funzionare nonostante i 450 km di distanza. Simona, mora e occhi verdi, è del segno del cancro ed è impiegata in un’azienda di packaging in Ascoli; è appassionata di tv e di calcio, tifosa della Roma, e della squadra della sua città. La prima foto insieme li ritrae nel corso di un evento a Marina di Carrara (sulla costiera tirrenica) al Doride Beach, tra i partecipanti anche Fedez.