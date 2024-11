Cosa va in onda su Canale 5 al posto del Grande Fratello: si è saputo ora. La sonora sconfitta rimediata lo scorso week end dal programma condotto da Alfonso Signorini contro la corazzata di Ballando con le Stelle (Rai Uno) ha spinto Mediaset a rivedere la programmazione della rete ammiraglia . Visti i dati dell’Auditel, l’azienda del Biscione ha ingranato in fretta e furia la retromarcia. Per ora il Gf viene cancellato dal sabato. L’appuntamento con il reality slitta direttamente a lunedì prossimo, 2 dicembre, al posto de La Talpa.

C’era attesa, sia da parte del pubblico che della stampa, per sapere cosa sarebbe andato in onda nel weekend al posto del Grande Fratello. Una scelta non facile, anche perché Ballando sta macinando numeri davvero record in questa edizione. Basti pensare che, dopo tanti anni, è riuscito a superare, a inizio stagione, anche Tu Sì Que Vales. La decisione è stata resa nota solo ora: Mediaset ha deciso di chiamare loro.

Come riporta il sito Davide Maggio, rimosso il Grande Fratello, Canale 5 “a sfidare domani, 30 novembre, Ballando con le Stelle sarà il trio canoro de Il Volo. Mediaset ha scelto di riproporre lo show Tutti per Uno – Capolavoro, andato in scena quest’anno all’Arena di Verona e trasmesso su Canale 5 in tre serate a maggio, che hanno raccolto in media circa il 19% di share, pari a 2,7 milioni di spettatori. Si tratta dell’evento con cui Il Volo ha festeggiato i 15 anni di carriera. Se gli ascolti della replica reggeranno, potrebbe essere riproposto nelle prossime settimane, anche se per ora questa è solo una supposizione”.

Al momento, quindi, si naviga ancora a vista, in attesa di capire che piega prenderà il Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, sono iniziate a circolare voci sull’ingresso di nuovi inquilini nella casa più spiata d’Italia. Un tentativo, da parte di Mediaset, per provare a ridare slancio al programma, ormai in caduta libera in termini di ascolti.

Come reagiranno i telespettatori? Sicuramente il pubblico del Grande Fratello si trova un po’ spiazzato dal continuo mutamento delle date. Ma quello sulla programmazione potrebbe non essere l’unico cambiamento. In questi giorni, infatti, si è parlato anche di nuovi conduttori.

Secondo quanto riportato da Agent Beast sul social network X, in sostituzione di Alfonso Signorini potrebbero esserci Silvia Toffanin e Pierpaolo Pretelli, oppure solo uno dei due. È stato scritto che “entro gennaio 2025 sarà presa una decisione sui cambiamenti alla conduzione. Si valuta Silvia Toffanin e non solo”. Inoltre, è stato fatto anche il nome dell’ex gieffino Pretelli. È stato poi aggiunto che “tra i papabili c’è anche Pierpaolo Pretelli, che potrebbe essere interessante per un target giovane. Tuttavia, richiede un forte supporto narrativo. Signorini rimane la scelta principale, ma Toffanin è in pole position”.