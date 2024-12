Notte agitata dentro la casa del Grande Fratello. Dapprima si è acceso uno scontro tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani: la cantante infatti dopo giorni di sospetti ha accusato l’amico di essere completamente schierato con la sua rivale, Helena Prestes. Tra i due sono volate urla molto alte. Alla fine, però, sembrano essere arrivati almeno a una tregua armata. I telespettatori hanno assistito anche alla crisi di un’altra concorrente, Zeudi Di Palma. Al momento non è ancora chiaro il motivo di questo crollo, ma, secondo quanto riferito da Pamela Pratarolo, la concorrente avrebbe dichiarato di essere stata toccata sotto le coperte da un altro inquilino, senza il suo consenso.

Oltre a queste nuove dinamiche, si è riacceso un altro “fronte”, quello che vede contrapposti Shaila Gatta e Javier Martinez, i due ex innamorati. Sembrava che la ballerina e il pallavolista stessero piano piano riuscendo a ricostruire un rapporto di amicizia normale all’interno della casa. L’argentino, in particolare, sembrava aver messo alle spalle la delusione di essere stato scaricato improvvisamente da Shaila in favore di Lorenzo Polverato.

“Se non fosse stato per me…”. Grande Fratello, Shaila lancia la bomba a Javier davanti a tutti

Ma ieri sera una battuta della ballerina ha riacceso vecchi rancori. È successo mentre i concorrenti si trovavano a tavola: l’ex velina di Striscia la Notizia, ad un certo punto, si è alzata e, parlando ad alta voce davanti a tutti, ha detto: “Se non era per me, manco lo conoscevano”, indicando proprio Javier, seduto poco distante da lei. La battuta sembrava essere stata detta in tono scherzoso, tanto che tutti gli altri inquilini hanno cominciato a ridere.

“Se non era per me manco lo conoscevano”



SHAILA HA DISSATO JAVIER, CHE ICONA CAZZO. Qualcuno dopo 3 mesi l’ha detto finalmente, campa di rendita.#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/wuzZ6HRllL — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) December 13, 2024

Ah quindi si sono ribaltate le cose.



Lui sarebbe quello arrogante, ma sai quanta classe e maturità devi imparare da questo uomo.



Patetica#javi7 #grandefratello pic.twitter.com/pXL5Rw1nY2 — ?¿ (@gelatoooo___) December 13, 2024

Anche Javier sembrava avesse preso la cosa con leggerezza, ma poi in cucina ha spiegato che quella battuta non gli era piaciuta. A quel punto è scoppiata una lite. “Adesso che lo so, evito”, ha detto Shaila. “Non sei una persona che sa stare alla leggerezza. Sii te stesso, non fingere che stai allo scherzo, che tutto va bene, che ci stiamo alleggerendo tutti quanti. Evidentemente non sei così. Sei arrogante a volte, hai il solito atteggiamento. Io mi sono fatta una risata.”

L’argentino ha provato a replicare: “Vuoi parlare da sola, non mi cambia la vita parlare con te”, e poi se n’è andato, visibilmente offeso.