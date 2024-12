Il Grande Fratello ormai è una polveriera, in attesa della prossima puntata (quando sono attesi diversi incontri chiarificatori) dentro la Casa le liti sono all’ordine del giorno. E peggio potrebbe andare se dovessero essere confermate le voci dei nuovi ingressi, tra cui quello (improbabile ma mai dire mai) di Sonia Bruganelli ventilato nelle scorse ore; gossip sul quale anche la diretta interessata aveva contribuito a soffiare.

Intanto, ieri sera, parlando con Amanda Lecciso Luca Calvani ha avuto un moto di reazione nei confronti delle continue frecciate di Jessica Morlacchi delle quale ha detto: “basta non ne voglio più sapere”. Amanda ha provato a calmarlo, ma Luca non ha voluto sentire ragioni: “Ho 50 anni, avrò diritto di decidere con chi parlare?”. Capitolo chiuso e amicizia finita.





Grande Fratello, rottura tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Il pubblico si schiera con Luca: “Jessica ha stufato, la deve piantare”. “Ma perché non se ne va?”. “Questa fa solo danni, ha ragione Luca”. Jessica nei giorni scorsi aveva avuto un confronto che Helena, nel quale era entrato indirettamente anche Luca che aveva provato a fare, senza riuscirci, da paciere. Aveva detto: “È arrabbiata perché le hanno tolto i panni dalla lavatrice. Lasciala perdere”. Vedendo l’attore prendere le difese di Helena, Jessica avava replicato: “Non mi andava di rispondere”.

A Pamela, poi, Jessica aveva confessato in sauna: “Non mi andava di salutarla. Dopo tutto quello che è successo in puntata avrei dovuto anche darle il mio saluto? Se non stavamo in televisione, Helena non mi avrebbe mai rivolto il buongiorno. Luca è passato e gli ha detto di non rispondermi”. Anche il compagno di Luca non vede buon occhio Jessica.

“Questa Jessica non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà ma di rispetto e tu lo meriti. Luca si sta facendo mangiare la testa dalle persone sbagliate perché il GF manovra le cose ma noi fan vediamo come stanno realmente”.