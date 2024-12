L’annuncio delle gravidanza era arrivato a sorpresa. A Casa Chi l’ex concorrente del Grande Fratello raccontava: “Il mio compagno, come me, non se l’aspettava. Non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Nonostante abbia 27 anni è molto uomo e questa cosa l’ho avvertita subito, appena l’ho conosciuto, per questo mi sono innamorata di lui”.

“Era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato, ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà”.





Grande Fratello, Ilaria Clemente aspetta una figlio maschio

Ilaria Clemente, l’ex concorrente uscita nei mesi scorsi ha annunciato il sesso del bebè. Nella sua mente, però, ancora quegli attimi in cui ha scoperto la notizia più bella della sua vita. “Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce ‘Ila in confessionale’ a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po’ intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di “sì” con la testa”, raccontava ancora a Casa Chi.

“A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo. Io scoppio a piangere e chiedo di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni”. Pensi che abbiamo comprato casa di fianco, viviamo porta a porta e abbiamo davvero un legame indissolubile. La chiamo ed esordisco con ‘Amore, sono incinta’, lei inizia a piangere. Poi le dico ‘Adesso chiamo Daniele’ ma mi tolgono il telefono, perché non era il mio, e così lo chiama lei”.

“Quindi a dir il vero la notizia gliel’ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto”. Ieri, con il suo Daniele, ha annunciato il sesso del bebé. Tra divertimenti e risate il pacco si è aperto e sono usciti tanti palloncini blu. Ilaria Clemente avrà un maschietto. Tanti auguri, gioia e felicità.