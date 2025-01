Grande Fratello, tutti gli occhi su un concorrente: secondo i social la sua tenuta all’interno della Casa sarebbe a rischio, tanto che potrebbe anche uscire. Anzi, c’è chi invoca che venga preso un provvedimento ed il ragazzo tirato fuori dalla Casa. Intanto nella puntata di ieri, lunedì 13 gennaio, Helena è stata eliminata mentre Lorenzo Spolverato ha spiegato che non lascerà la casa se Shaila dovesse essere eliminata. È stato Signorini a farla confessare.

“Qualche giorno fa tu hai detto ‘Se dovesse uscire Shaila esco anch’io’. Sei ancora di questa opinione?” ha chiesto. E Lorenzo in diretta ha cambiato idea:”No, per il semplice fatto che io sono sicuro che lei sia tanto felice che io rimanga dentro. Come sono entrato, da individuo, è giusto che io vada avanti nel mio percorso. Sicuramente non sono d’accordo con alcune scelte che ci sono state relative al televoto”.





Grande Fratello, Javier non sta attraversando un bel momento

E ancora: “ Sono qua, pieno di tensione, ad aspettare una risposta. So che fuori lei io ce l’ho”. Signorini aveva poi chiesto se con Shaila sia convinto di avere trovato la donna della sua vita. Il concorrente non ha avuto dubbi: “Sì, perché è la prima volta nella mia vita in cui c’è tanta speranza. Davanti alle difficoltà, andiamo avanti e ne usciamo più forti di prima”.

“Ci mettiamo in discussione, vogliamo trovare il nostro equilibrio. Litighiamo ma molto, molto meno di prima”. A preoccupare non è Lorenzo, ma Javier. Si legge sui social: “Io non vedo il grande fratello da ieri mi di spiace che uscita Helena e mi dispiace anche per Javier. Se il padre di javier vede che il figlio non sta bene lo farei uscire sappiamo già chi fanno vincere”.

Con il padre Javier ha un rapporto molto profondo. Di lui aveva detto: “Sono trascorsi 15 anni dalla morte di mia madre, ma mio padre la ama ancora, è ancora innamorato di lei”. Intanto Javier Martinez è stato duramente criticato da Lorenzo Spolverato.