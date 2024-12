Al Grande Fratello non si corre il rischio di annoiarsi. Negli ultimi giorni il programma guidato da Alfonso Signorini ha subito una netta accelerata merito, anche, dei nuovi ingressi. Nelle ore scorse c’è stato un confronto tra Perla Maria e Zeudi, che sono arrivate ai ferri corti. Zeudi che è stata protagonista delle puntata di ieri, 9 dicembre, anche se la scena è stata presa interamente da Shaila e dalla sua dolorosissima confessione poco dopo l’ingresso della madre.

“Non può venire qui davanti a tutta Italia, non può fare come quando siamo a casa. Lei non mi aiuta con questo atteggiamento. Questa è venuta e mi ha bastonata. E poi io non mi devo vergognare di nulla! Sono fiera di me e di noi. Invece di dirmi che mi devo vergognare dovrebbe vedere chi sono ora, dove sono arrivata”.





Grande Fratello, Perla Maria tocca Zeudi che reagisce male

“Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano! Ma che ca**o ne sa lei?! Altro che vergognare, io sono fiera di me. Cosa ne sa di cosa ho passato, di cosa ho dovuto vivere?! Lei non c’era! Io l’ho sempre protetta da certe cose.

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello trasmessa ieri sera, un fuori onda ha catturato l’attenzione degli spettatori e scatenato un acceso dibattito sui social. Perla Maria le si è avvicinata con un gesto di tenerezza, poggiandole una mano sulla spalla per confortarla. La reazione di Zeudi, però, ha spiazzato tutti: con voce ferma, ha detto a Perla Maria “Non mi toccare”.

perla maria non ti meritano pic.twitter.com/oSlFHaMx0I — Paola. (@Iperborea_) December 10, 2024

La giovane Monsè, sorpresa e visibilmente disorientata, ha chiesto spiegazioni. E prima che arrivassero il pubblico si è scatenato: “cafona maleducata, ma chi ti credi di essere?”. E ancora: “Ma piantala Zeudi, chiedi scusa invece di fare la pazza”.