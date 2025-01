“Non puoi chiedermi questo”. Colpo di scena a poche ore da una puntata del Grande Fratello. In attesa della diretta condotta da Alfonso Signorini, come sempre su Canale 5, emergono nuove strategie all’interno della Casa, studiate dai concorrenti in base all’esito del televoto che si chiuderà in serata. Per la cronaca, questa settimana gli inquilini finiti in nomination sono cinque. Due di questi sono stati nominati d’ufficio dal Grande Fratello a seguito di un provvedimento disciplinare. Si tratta, come noto, di Helena Prestes e Ilaria Galassi. I nomi degli altri tre concorrenti che rischiano di uscire, invece, sono frutto delle nomination all’interno della Casa: Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.

Il risultato del televoto di questa sera potrebbe dividere una delle due coppie nate nella Casa: Shaila da Lorenzo Spolverato oppure Tommy dalla sua Mariavittoria Minghetti. Almeno sulla carta. Perché poco fa Mariavittoria, parlando della puntata con il suo compagno, ha svelato il piano di lui. Il progetto studiato dall’idraulico ha fatto infuriare il pubblico: “Ma ci rendiamo conto!”, esclama scandalizzato un utente su X.

Leggi anche: “Che figura di…”. Shaila sulla sedia a fare la lezioncina, ma viene smontata in un secondo





“Non puoi chiedermi questo”. Grande Fratello, MariaVittoria incredula per le parole di Tommaso

Prima, Mavi si è sfogata: “Mi sembra che c’è una sindrome per cui tutto quello che faccio per te non è abbastanza, non è da oggi, ogni cosa che faccio per te non va bene. Non a questo punto non so che tipo di donna vuoi vicino. Qualsiasi cosa che faccio, per te non è mai abbastanza“. Tommaso ha provato a smentire “Allora non stavo con te“. A questo punto, Mavi ha manifestato il proprio disappunto: “Un’altra cosa a cui sto riflettendo, se tu esci sono io che devo decidere se devo uscire con te, non me lo devi dire tu“.

“Tu non devi uscire”, ha replicato il ragazzo. Ma a questo punto MaVi ha perso la pazienza: “Mi prendi per il cu**? Ok allora prendo per valida questa ultima cosa. Lo vedi che non mi fido di te. Perché mi fai passare per pazza. Allora quello che mi hai detto prima: ‘Vieni con me’? Io non te lo avrei mai chiesto ad esempio. Magari uno prende una decisione a prescindere”.

"tommaso tu sotto le coperte non mi hai chiesto di uscire se esci tu? non me l'hai chiesto? mi fai passare per pazza"



a sto ratto ossessionato, viziato e invidioso importa solo di se stesso e di non passare male e vorrebbe che lei uscisse solo per farsi grande!#grandefratello pic.twitter.com/BRPfk4sOJA — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) January 12, 2025

Tommaso si è difeso: “Ma stai scherzando? Questo tuo percorso, ci sono due mesi, due mesi, se io esco ti aspetterà lì fuori tra due mesi”. “Mi sa che mi prendi un sacco per il c***. Sotto le coperte dici in un modo e poi fai in un altro. La mia risposta sarebbe stata che in ogni caso la decisione è la mia. Se mi sento di fare una cosa, la faccio, avrei assecondato la mia sensazione”. “Se pensi di farlo io ti bloccherò”, ha replicato Tommaso.