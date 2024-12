“Non vi voglio più vedere”. Terremoto Grande Fratello, Jessica Morlacchi chiude con tutti: salva solo lei

Domani, 30 dicembre, nuova puntata del Grande Fratello. Ci sarà una nuova eliminazione. Intanto protagonista nelle ore scorse è stata Jessica Morlacchi, che ha sparato a zero contro i concorrenti spiegando di non volere incontrare nessuno fuori, ad eccezione di una inquilina. Jessica che durante una conversazione con Zeudi Di Palma ha ammesso di essere in forte difficoltà: “Io sono al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”.

Di questo suo disagio ne aveva parlato apertamente con gli autori del programma, rivelando la sua difficoltà a proseguire. Nonostante le rassicurazioni ricevute, il malessere sembra persistente. In un confronto nella sauna con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, entrambe ex concorrenti di Non è la Rai, Jessica ha ribadito il suo stato d’animo.





Grande Fratello, da Jessica Morlacchi veleno su Luca Calvani

“Loro sono molto carini e tutto il resto, ma io sono arrivata. Mi dicono: ‘Ma come fai, non puoi mollare adesso.’ Ma io gli ho detto: ‘Ragazzi, ho capito, ma…’”. A proposito di Pamela, per lei ha avuto parole dolci: è l’unica che rivedrebbe per un’occasione speciale fuori dalla Casa: “Mi piacerebbe passare il Natale con Pamela perché è come se ci conoscessimo da vent’anni”.

“Abbiamo gli stessi pensieri, ci capiamo con uno sguardo ed è l’unica che, sono sicura, rivedrò al di fuori della Casa”. E se con Pamela sono rose, non è così con gli altri e specialmente con Luca Calvani: “Il pacco nero lo darei a Luca e ci metterei dentro una grandissima corona da re, dicendogli che dovrebbe metterla a casa sua, non qui!”, ha detto Jessica.

Luca, da parte sua, ha confessato che gli piacerebbe trascorrere le festività natalizie in compagnia di Amanda Lecciso: “Il prossimo Natale lo passerei con Amanda, faremmo conoscere i nostri figli. Ovviamente cucinerei io! Il pacchetto nero lo darei a Mariavittoria. Un bel libro grande con scritto “I miei pensieri negativi”. Così, anzichè tirarli fuori in ogni momento, potrebbe avere il suo baule delle insicurezze dove scrivere i suoi pensieri. In modo che, rileggendoli, si farebbe una bella risata e penserebbe di più prima di scriverli”.