Non solo i concorrenti del Grande Fratello sbagliano, anche Signorini prende delle clamorose cantonate: è successo ieri sera quando il conduttore ha pronunciato una clamorosa gaffe che sta facendo parecchio discutere sui social. È successo prima del ripescaggio, subito dopo il confronto che lo stesso conduttore ha avuto con Luca Calvani. Motivo? Avere avuto un contatto con l’esterno. Lui ha tentato di difendersi con diverse argomentazioni.

“Alfonso di fronte ad una cosa del genere, anche perché poi ripeto, quel bigliettino se lo avessi trovato lo avrei buttato, c’era anche l’incredulità di “dove l’avete trovato” perché io l’avevo anche cercato. Non ho mai sollecitato informazioni dall’esterno, se mi sono arrivate ringrazio la persona che è un amico, che mi ha visto in difficoltà o in pericolo, che stavo cadendo in una trappola”.





Grande Fratello, incredibile gaffe di Signorini

“Però sono sempre stato molto rispettoso delle regole e soprattutto credo che questo esperimento funzioni se la bolla tiene, perché io non voglio sapere quello che succede fuori, altrimenti mi condiziona e rende tutto molto difficile.Non sto dicendo che non ho sbagliato, sto dicendo che in quella situazione, oggettivamente difficile per ognuno, poi ritrovarselo davanti, dopo averlo cercato”. Signorini deve avergli creduto visto che non c’è stata alcuna punizione.

Tornando alla gaffe di Signorini, al momento del televoto si è reso protagonista di una gaffe nel momento in cui ha detto: “Chi non passa questo televoto va direttamente dal tugurio sulla Salaria”. Se per alcuni il problema non si è posto, per il pubblico romano sì. Il motivo è presto detto e molti lo hanno fatto notare su X, tra un “Alfonso… dire che vai sulla Salaria significa altro” e un più esplicito “Sulla Salaria ci sono le p…”.

Qualcun altro infatti ha commentato divertito “Dal Grande Fratello alla Salaria è un attimo“, oppure “Sulla Salaria qualcuno della casa ci starebbe davvero bene“. Insomma una gaffe involontaria che ha fatto molto molto discutere.