Zeudi non sembra avere dubbi, un concorrente del Grande Fratello sarebbe omosessuale. Lo ha confessato ad Alfonso, nel corso di una chiacchierata. Per quanto il tema non sia così rilevante da sollevare un dibattito, è probabile che stasera Alfonso Signorini deciderà di toccare il tema per rendere più pepata una puntata che parte con il vento contrario. Grande Fratello, infatti, stasera dovrà scontrarsi contro l’ultima puntata dell’Amica Geniale, la fiction rai campione di ascolti.

>> “Dopo questa buttatelo fuori per sempre”. Grande Fratello, di nuovo tutti contro Lorenzo

È probabile, quindi, che deciderà di giocare tutte le carte a disposizione per provare a limitare i danni contro un’avversaria imbattibile. E forse non è un caso che, sempre stasera, entreranno nuovi concorrenti (tutte vip) e ci sarà un addio definitivo.





Grande Fratello, secondo Zeudi Stefano Tediosi sarebbe gay

Addio che, con molta probabilità, riguarderà Federica Petagna che i sondaggi danno all’ultimo posto nel gradimento sui quattro nominati. Federica cui il concorrente oggetto dei commenti di Zeudi è legato a doppio filo: Stefano Tediosi. L’ex miss Italia, infatti, ha espresso il suo parere in merito alla sessualità di un concorrente.

Dicendo: “Secondo me è gay, mi sembra un po’ effeminato”. Parole che hanno scatenato i commenti in rete con centinai di commenti sui canali x ed instagram. A proposito di Zeudi, una certa simpatia per le donne era stata attribuita anche a lei. A sganciare la bomba era stata l’influencer Deianira Marzano. “Nell’ambiente si sa che a lei piacciono le donne e che in passato ha avuto una relazione con una di loro”.

E ancora: “Tra l’altro, questa è una cosa di cui lei non ha mai avuto problemi a parlare e sarebbe comunque venuta fuori nel corso del Grande Fratello. Diciamo che l’intento era proprio che questo ‘segreto’ emergesse durante il programma, ma noi lo abbiamo anticipato ovviamente”.