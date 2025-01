Una voce incontrollata corre sui social, una delle concorrenti più discusse, chiacchierate e amata di questa edizione avrebbe deciso di uscire dalla Casa del Grande Fratello in accordo con la produzione. “Sì è fatta nominare per questo”, si legge su X. Così mentre a poche ore dalla diretta del 30 gennaio l’atmosfera è ormai bollente. A tenere banco, neanche a dirlo, è Helena. Da quando è rientrata è stata ancora una volta grande protagonista.

Nelle ore scorse la modella brasiliana è stata vittima di alcuni atteggiamenti molto poco carini tanto che il pubblico ha chiesto subito provvedimenti. “Dovete fare qualcosa con i bulli della casa: Shaila e Lorenzo fanno di tutto per far sbroccare Helena, parlano sempre e solo di LEI peró la vogliono fuori!!fanno violenza psicologica che è peggio del volo del bollitore!!!”.





Grande Fratello, Ilaria esce nella puntata del 30 gennaio?

E ancora: “Io non mi spiego perché ovunque ci sia un plebiscito che condanna gli atteggiamenti dei vari bulli della casa, ma nessun provvedimento viene mai preso”. A prendere una decisione sarebbe stata Ilaria che, secondo alcuni, potrebbe aver deciso di abbandonare il Grande Fratello. Si legge su X: “Per me Ilaria è d’accordo col grande fratello per farla uscire… Ha chiesto lei di essere nominata”.

Sotto a questo post è arrivata la risposta: “Bravo e poi devono bilanciare con Luca un colpo alla botte… è uno … ma occhio dipende dalla narrativa Helena e soprattutto Amanda sono sotto osservazione ps bel logo amala sempre”. Ilaria, quindi, avrebbe deciso di chiudere la sua esperienza. E se così non fosse, chi sarà a dover abbandonare la Casa?

I sondaggi sembrano parlare chiaro. Helena sarebbe sicura di rimanere al GF col 46% delle preferenze, mentre Chiara e Amanda sono al 19% e al 15%. Ce la farebbe anche Ilaria, con l’11%, mentre Bernardo recupererebbe terreno e non sarebbe più il candidato principale per l’eliminazione, grazie al 7%. Male invece Eva Grimaldi, che abbandonerebbe il reality show con appena il 2% dei voti.