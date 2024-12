“È chiusa nel confessione e vuole andarsene”. Grande Fratello, crisi pesantissima per la concorrente. A farlo sapere a tutti è Deianira Marzano su Instagram: “Un messaggio importante riguarda il fatto che una persona nella Casa ha espresso la volontà di voler abbandonare il programma…”. Sempre secondo la stessa, gli autori del reality starebbero provando a convincere la concorrente a restare: “La situazione è delicata, e se confermata potrebbe avere sviluppi interessanti…”. Anche Amedeo Venza ha fatto sapere che questa persona sarebbe arrivata al limite della sopportazione, tanto da avere una sorta di crisi isterica nel confessionale: “Questa notte un concorrente era in lacrime nel confessionale perché non riesce più a stare chiuso nel programma…”.

Ma di chi stiamo parlando e sopratutto perché? A riguardo non abbiamo ulteriori informazioni sicure, ma sui social tutti fanno un nome: Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa sta attraversando un periodo di profonda crisi all’interno della casa. Dopo quasi quattro mesi dall’inizio del reality, la pressione psicologica e le dinamiche interpersonali sembrano aver inciso significativamente sul suo stato d’animo.





Grande Fratello: “È chiusa nel confessione e vuole andarsene”

Recentemente, Jessica ha manifestato apertamente il desiderio di abbandonare il programma, dichiarando di sentirsi “al limite” e di non riuscire più a sostenere la permanenza nella casa. Questa situazione è emersa durante alcune conversazioni notturne con i compagni di avventura, in particolare con Luca Calvani, che ha riportato le sue confidenze. La crisi di Jessica non è un caso isolato. Anche altri concorrenti, come Tommaso Franchi e Mariavittoria, stanno vivendo momenti di difficoltà e stanno valutando l’ipotesi di lasciare il reality.

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli autori del programma, timorosi di un possibile “maxi-esodo” che potrebbe influire sul proseguimento dello show. Le tensioni all’interno della casa sono aumentate, con discussioni e incomprensioni che hanno contribuito a creare un clima pesante. Jessica ha espresso il suo disagio anche in confessionale, sottolineando la difficoltà nel gestire le relazioni con alcuni coinquilini e l’impatto negativo sul suo benessere emotivo.

Chissà chi ne ha parlato per prima #grandefratello pic.twitter.com/zRBLCeb8fv — Agent Beast (@Agent__Beast) December 29, 2024

Nonostante il supporto di alcuni compagni, la cantante sembra determinata a prendere una decisione definitiva riguardo alla sua permanenza nel gioco. Gli autori stanno cercando di intervenire per offrire sostegno psicologico ai concorrenti in crisi, nel tentativo di evitare abbandoni che potrebbero compromettere l’equilibrio del programma.

