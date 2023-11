“Io torno a casa”. Grande Fratello, concorrente abbandona. Il colpo di scena sul finire della puntata di lunedì 20 novembre 2023. È successo tutto in pochi minuti, prima la confessione di fronte a Signorini, poi la richiesta diretta di Alfonso: “Resti o non resti, devi decidere”. E quindi la decisione nefasta di abbandonare il reality show. “Vederti come nelle ultime settimane è un supplizio che nessuno si merita… Quindi con serenità vuoi rimanere nella Casa o vuoi uscire?”, chiede il padrone di casa al concorrente amatissimo dal pubblico.

E proprio lo stesso, con un sorriso di chi non ce la fa più, risponde che non ce la fa più e che vuole tornare casa. “Questa è l’ultima cosa che volevo fare…Mi dispiace molto anche per voi che avevate grandi aspettative su di me…Spero di non avervi deluso…”, risponde il concorrente dell’edizione 2023 che si affligge per questa decisione che farà male a tanti dentro e fuori la casa.





“Io torno a casa”. Grande Fratello, concorrente abbandona

“Non è la scelta migliore per il programma, ma guardando a te hai fatto bene perchè è la tua vita…”, dichiara Alfonso Signorini in prima serata, di fronte al ragazzo e a tutti gli inquilini della casa. Il ragazzo ha quindi ringraziato di cuore, dicendo di aver passato una bellissima esperienza e ha detto: “Non era giusto rimanere così”. A quel punto Signorini ha dato l’opportunità al concorrente di salutare tutti i ragazzi del Grande Fratello.

A questo punto ha detto il protagonista di questa sera: “Vi voglio bene…Inutile che ve lo dica…Porto qualcosa di voi fuori…Non era però giusto rimanere così…Non stavo bene…”. Parliamo di Ciro Petrone. L’attore di Gomorra ha lasciato tutti senza fiato quando ha deciso di voler tornare a casa. È successo dopo il l’attore ha incontrato suo fratello seppur quest’ultimo abbia tentato di spronarlo a continuare questa avventura e di passare oltre le varie difficoltà.

Durante l’uscita in lacrime Fiordaliso e Grecia Colmenares. Emozionata anche Beatrice Luzzi che prima di salutarlo gli ha riferito: “Ha un equilibrio, ha grane saggezza, tanta intelligenza e sensibilità…”. Ciro ha risposto: “Ho resistito fino all’ultimo…” A questo punto Petrone apre la porta rossa e se ne va. Proprio come nei migliori film.

