“Lo annuncia stasera a tutti”. Alex Schwazer, è l’ora della verità per Signorini e il pubblico del Grande Fratello

Nella serata del 20 novembre spazio alla nuova puntata del Grande Fratello. E per Alex Schwazer ci sarà un momento decisivo, infatti i telespettatori dovranno osservarlo attentamente perché farà sapere qualcosa di molto importante. Saranno tutti piazzati davanti al piccolo schermo e ascolteranno parola dopo parola. Ma non sarà l’unica situazione da tenere d’occhio, dato che Alfonso Signorini farà anche un annuncio decisamente atteso.

Nella casa del Grande Fratello, oltre che di Alex Schwazer, si parlerà pure dell’arrivo di altri concorrenti. Infatti, varcheranno la porta rossa due volti molto conosciuti: parliamo dell’attrice Sara Ricci, che ha condiviso con Beatrice Luzzi l’avventura a Vivere, e Marco Maddaloni. Quest’ultimo è noto per essere campione di judo, ma anche il vincitore dell’edizione numero 14 de L’Isola dei Famosi. Ma torniamo al marciatore.

Grande Fratello, Alex Schwazer prenderà un’importante decisione

Dunque, una delle attese più spasmodiche al Grande Fratello riguarderà la decisione che dovrà prendere Alex Schwazer, ma non solo. Infatti, si farà un primo bilancio su Perla Vatiero, entrata da pochi giorni e che ha già cambiato gli equilibri. Poi ci sarà il messaggio dell’ex fidanzata di Letizia Petris e una meravigliosa sorpresa per Massimiliano Varrese, il quale avrà davanti a sé l’amatissima figlia Mia, che potrà stringere in un abbraccio, come emerso dalle anticipazioni rilanciate dal sito DavideMaggio.

Sempre stando alle anticipazioni dell’appuntamento del 20 novembre su Canale 5, Alex Schwazer dirà chiaramente cosa intenderà fare, ovvero se restare ancora come concorrente o ritirarsi. Questa scelta è derivata dal fatto che non potrà prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che l’Agenzia Antidoping, Wada, non ha accolto la sua richiesta di ridurre la sua squalifica. E ora bisognerà capire se avrà ancora la voglia di continuare a stare al GF.

Non resta che aspettare la puntata per capire come l’ha presa questa brutta botta. Sicuramente in questi giorni ci avrà pensato molto e nelle prossime ore comunicherà ufficialmente le sue intenzioni davanti ai telespettatori.