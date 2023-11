Grande Fratello, Anita Olivieri nella bufera. Ancora una volta la concorrente romana è finita al centro delle polemiche per quello che ha detto. Non è la prima volta. Già le voci su presunti favoritismi hanno messo Anita nel mirino. Poi è scoppiato il bestemmia-gate quando si pensava che avesse detto un’imprecazione per la quale molti chiesero la squalifica. Ma non è finita. La 26enne si è spesso vantata di aver studiato, di avere un bel lavoro, insomma, di essere una grande.

Peccato che le sue gaffe e gli strafalcioni testimoniano ben altro. Quando gli autori hanno mandato Chopin nella Casa lei se n’è uscita così: “Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio, grazie Grande Fratello ora mi riaddormento”. Poi parlando con Giampiero Mughini ha confuso i brigatisti coi brigadieri. Su Vittorio ha detto: “Andrei con Vittorio perché uscirebbero dei bellissimi figlio, ma solo in questo caso qui. Solo se fosse l’ultimo giorno sulla terra”. Ora è finita nella polvere per un’altra frase davvero pesante.

Anita e la battuta sul cugino: pubblico inferocito

Lasciando sullo sfondo i numerosi attacchi lanciati nei confronti di Beatrice Luzzi con la quale non scorre certo buon sangue, Anita Olivieri nelle ultime ore sta facendo discutere per la frase su un suo cugino. Parlando con gli altri ha detto: “Poverino è nato prematuro. Ce le ha tutte… Dislessico, disgrafico e soffre di discalculia. lo prendiamo un sacco in giro, è piccolino. Poverino… Lo massacriamo, io e mio fratello“.

A far infuriare il pubblico sono state non solo le parole e l’atteggiamento di Anita Olivieri, ma anche la reazione degli altri. Tra risate e battutine ne è uscito un quadretto davvero poco edificante, come se tutti si divertissero a prendere in giro il cugino di Anita per i suoi disturbi. In tanti hanno criticato duramente sia lei sia gli altri concorrenti.

Un’utente ha commentato il video: “Lei è l’esempio lampante che per avere deficit mentali non è necessario avere disturbi accertati dagli specialisti“. Un’altra: “Posso dirmi schifata? Mia figlia è dislessica ma non è un fenomeno da baraccone ed è anche molto sveglia. Questa ragazza invece nonostante la laurea è una scema ignorante totale” e ancora: “Sarà felice tuo cugino Anita, e ancor di più lo saranno i tuoi zii.. e ancora ancora di più i milioni di telespettatori che hanno figli dislessici, disgrafici, discalculici…”. E poi: “Sempre peggio questa…”.

