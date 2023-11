“È sgradevole”. Grande Fratello, sbotta il figlio di Beatrice Luzzi. Non è la prima volta che succede che Valentino Cisilin decida di prendere le difese della mamma fuori dalla casa del reality Show. Stavolta ha atteso la fine della puntata per condividere uno sfogo che sembra però arrivare da lontano. Il motivo è semplice, il fatto che la madre si trovi spesso sotto attacco degli altri inquilini e da qualche hater fuori dalla casa.

Un mese fa il ragazzo, dopo una brutta frase di Anita Olivieri, Valentino Cisilin aveva detto: “Mia madre è la migliore e lo dimostra. Quello che ho sentito è davvero follia”. Qualcuno poi ricorderà che il giovane solo qualche giorno fa si è presentato fuori dalle mure dell’abitazione più spiata d’Italia per urlare alla madre: “Mamma devi resistere, vai avanti e resisti“. Qualche giorno dopo, Alfonso Signorini aveva anche mostrato il messaggio del ragazzo in diretta.

Ora ci risiamo, il ragazzo è intenzionato a dare tutto il supporto alla madre e lo fa nell’unico modo disponibile senza infrangere le regole del programma. E dopo aver notato, ancora, degli atteggiamenti opinabili di Giuseppe Gardibaldi e di altri, il figlio di Beatrice Luzzi ha scritto sui social: “Sono sgradevolmente sorpreso da quello che sta succedendo all’interno nella casa del Grande Fratello. Mamma non mollare perché sei più forte di queste persone“.

Poco prima, durante la pubblicità, Beatrice Luzzi aveva perso la pazienza con Garibaldi e aveva detto: “Tu hai detto delle falsità. Sei una persona cattiva e non devi mai più parlare di me e di quello che faccio. Hai detto a tutti che manipolo Vittorio e che dico agli altri chi votare. Invece stasera hanno mostrato le prove che io ho solo chiesto a Vitto come mai non ti aveva votato”.

E ancora Beatrice Luzzi: “La mia era una domanda ad un amico, perché so che lui vota in base a quello che vede e in quell’occasione erano uscite delle cose tue spiacevoli. Al massimo sei tu che manipoli e l’hai fatto andando in giro dagli altri a raccontare falsità. Basta non voglio nemmeno sentirti smettiamola proprio di parlarci che è meglio. Non sopporto nemmeno la sua tonalità della voce, così sgraziata. Non devo più parlare di te? Ma io non ne parlo, basta così, comincia tu a non nominarmi“.

