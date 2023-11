L’ex di Letizia Petris mostra le foto delle botte. Dopo giorni di discussioni sui social, alla fine Nicole Conte ha deciso di rendere pubbliche alcune immagini riguardanti i sedicenti abusi rivolti dalla Petris ai suoi danni. “Altro che rose, mi ha presa a schiaffi”, scrive la ragazza sui social che mettono adesso in seri guai la gieffina. La ragazza decide quindi di non far passare le parole di Letizia durante le ultime puntate del Grande Fratello e andare dritta al punto del problema. Nessuna grande storia d’amore, fa intendere la Conte.

Così, dopo il video che è stato mostrato nella puntata di lunedì 20 novembre 2023, Nicole ha postato su Instagram alcuni scatti che mostrerebbero le violenze subite. A questo unto Nicole Conte decide di sfogarsi dicendo: “Mi stupisco come sia stato possibile sminuire così le violenze fisiche e mentali ed è stato giustificato da te con la tua età la tua inconsapevolezza. Sono ingiustificabili. Io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa se non avessi detto che ti pensavo pur sapendo che avevo un’altra storia”.





Dice ancora Nicole Conte: “Tu non menzioni tutte le volte che mi hai scritto, non menzioni che l’ultima volta che ci siamo visti io e te non è stata dopo la morte del tuo papà ma il 7 giugno del 2020 e sappiamo bene cosa è successo. Devi renderti conto che i tuoi comportamenti hanno delle conseguenze, mi auguro che tu riesca a dare la stessa importanza che dai a te stessa anche agli altri, non sei al centro dell’attenzione ma esistono anche gli altri”.

Poi specifica Nicole Conte: “Non esisti solo tu. Faccio un enorme saluto alla mia amica Rosy, per le bellissime parole, non me le dovevi assolutamente”. Signorini chiede poi a Letizia Petris cosa sia accaduto il 7 giugno e lei risponde: “Non me lo ricordo, forse è venuta con un’altra amica e mi ha portato un mazzo di fiori. Che io e Nicole ci siamo viste quando stavo con Andrea no, che ci siamo scritte sì”.

Letizia Petris allora: “Alfonso io non ho più voglia di parlare di questa cosa perchè quando ne ho parlato, sapevo la sofferenza che le ho provocato e non lo sottovaluto. Sono passati anni, conosco le persone io non ho più voglia di rispondere a certe cose perchè do adito ad altro. Io ho sempre detto che mi sono comportata male e non voglio andare nello specifico”. E invece secondo Nicole Conte nessun fiore, anzi.

