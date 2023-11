Forse non è proprio azzardato dire che il vero protagonista della nuova puntata del Grande Fratello è stato proprio Alfonso Signorini. La serata del 20 novembre 2023, infatti, ha avuto sì i suoi colpi di scena come l’addio di Ciro Petrone, l’ingresso di Marco Maddaloni e Sara Ricci, i faccia a faccia e le sorprese più o meno gradite dall’esterno ma il conduttore del reality ha fatto impazzire il popolo dei social dall’inizio alla fine della diretta. Come no mai, viene da dire. E persino i concorrenti si sono accorti, tanto che per un attimo sono rimasti smarriti, nel caos.

Stiamo parlando della lunga serie di scivoloni fatti durante la puntata dal padrone di casa. Il pubblico del GF lo sa che a una certa ora, dopo mezzanotte, inizia a confondere i nomi dei concorrenti, che in effetti sono tanti, ma lunedì sera le gaffe sono partite a inizio puntata. Prima delle 22, insomma. Mirko (Brunetti) è diventato subito Marco (Maddaloni), e viceversa, Perla ormai per lui si chiama Greta e poi la figlia di Massimiliano Varrese che da Mia è diventata Sonia. Così come Cesara.

Leggi anche: “Devi sapere una cosa su Greta”. Grande Fratello, Mirko gelato. E Perla…





GF, caos gaffe Signorini: si accorgono anche i concorrenti

La sorpresa a Massimiliano Varrese è emblematica. Non solo Signorini ha chiamato sua figlia Sonia, ma ha anche rischiato di rovinarle l’infanzia (si esagera, eh). “Tua mamma ti ha portato i soldini per i denti caduti?”, ha detto a un certo punto alla bambina. Gelo, con Varrese e l’ex compagna che hanno cercato di risolvere parlando della fatina dei denti.

“Portate via la bimba prima che Alfonso le dica che Babbo Natale non esiste”, hanno commentato divertiti gli utenti. Ancora: al momento di indicare i preferiti della settimana, ossia Ciro Petrone e Grecia Colmenares, Signorini ha provato a spiegare che anche Anita e Beatrice sono immuni dalla scorsa puntata ma sbagliando completamente tutti i nomi ha mandato nel panico i concorrenti.

Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GrandeFratello su #Canale5: prossimo appuntamento? lunedì! ❤️ Nel frattempo su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, sul nostro sito e su tutti i social potrete continuare a vivere tutte le emozioni della Casa!



Buonanotte! ✨ pic.twitter.com/AdUiEqKocT — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 21, 2023

“Non stiamo capendo niente. Ma quindi che dobbiamo fare?”, hanno detto in coro. Ancora, l’ultimissima, una gaffe su Cesara Buonamici che ha chiamato clamorosamente “Sonia“. “Chiama Cesara Sonia e non riusciva a dire Rebecca, mi sento malissimo“, “Alfonso che chiama Cesara Sonia perché la Bruganelli manca anche a lui.. Ti capisco Alfo,eccome se non ti capisco“. Si è reso conto e infatti ha lasciato lo studio.