Era prevedibile e infatti è successo: nella nuova puntata del Grande Fratello l’arrivo di Perla Vatiero nella Casa è stato uno degli argomenti principali. Alfonso Signorini ha messo “sotto torchio” la ex protagonista di Temptation Island sulle sue prime sensazioni, ma ovviamente non ha risparmiato Mirko Brunetti. Il suo ex fidanzato, che la scorsa diretta era rimasto paralizzato nel vederla in veste di nuovo concorrente, è sembrato vacillare nei giorni successivi. Così come a molti è sembrata vacillare la storia d’amore con Greta Rossetti.

Per la sua attuale fidanzata deve essere dura seguire da casa cosa succede al reality show, dopo l’ingresso di Perla. L’intesa ritrovata con il suo Mirko sarà stata dura da digerire. E infatti l’hanno portata a chiudersi nel silenzio. Proprio lei, che ha sempre commentato tutto tra le Storie di Instagram non risparminando frecciatine e sfoghi ai suoi follower non ha più dato notizie di sé.

GF, la scoperta di Mirko su Greta

E Alfonso Signorini si è sentito in dovere di affrontare l’argomento Greta con Mirko, nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello. Dopo aver parlato con lui di questa nuova amicizia con Perla, il conduttore ha mostrato a lui e al pubblico il like sospetto che avrebbe messo la sua fidanzata contro di lui.

“La verità è che avete perso sia se siete Perla sia se siete Greta. Perché la guerra la vincete se quelli come Mirko li mandate a cag… – il testo del famoso post – Non se fate a gara per conquistare uno che si innamora ogni due settimane e invece di risolvere i problemi di coppia si fa un tatuaggio con una che conosce da dieci giorni. Uno che va al GF a fare il piacione con chiunque abbia un buco da penetrare”.

Greta sta mandando dei messaggi attraverso un like sui social? 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/Dnz47MiqId — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

La reazione di Mirko appena saputo del like di Greta? “Entro in silenzio stampa anche io”. E Perla: “Guarda Alfonso io non penso che Mirko debba fare il piacione. Non penso che dopo cinque anni di convivenza ne abbia bisogno. Siamo oltre. Quindi non…”. Insomma, pare proprio che Mirko sia rimasto sorpreso da questa ‘mossa’ di Greta.