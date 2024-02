Grande Fratello, la rivelazione di Anita su Beatrice. Nell’ultima puntata di ieri, lunedì 5 febbraio, ne abbiamo viste davvero tante. Giuseppe Garibaldi è rientrato dopo aver fatto spaventare tutti con il malore e il ricorso alle cure di medico e ambulanza. Poi Fiordaliso ha deciso di abbandonare la Casa lasciando un grande vuoto e gli altri inquilini in uno stato d’animo non certo positivo.

Ma ancora una volta protagonista è stata Beatrice Luzzi. Per l’ennesima volta l’attrice ha ricevuto diversi attacchi. Non a caso ha dichiarato: “Se fate 3/4 di programma su di me forse non sono egoriferita, ma magari ego-colpita! E di certo sto antipatica a prescindere!”. E ancora: “Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite“.

Anita rivela a Varrese: “Ha urlato tutta la notte…”

Beatrice Luzzi è stata salvata dal 45% delle preferenze, ma è finita nuovamente in nomination e lei stessa ha chiesto: “Volevo invitare il mio pubblico a votarmi ed eliminarmi per la prossima volta perché qui non ho più niente da dare o da prendere. Non ce la faccio più. Invito il mio pubblico a eliminarmi, grazie”. Evidentemente è arrivata davvero al limite.

E Anita Oliveri ha confermato che Beatrice è davvero sull’orlo di una crisi. A Massimiliano Varrese ha infatti rivelato che l’attrice ha avuto una notte molto difficile. L’ha sentita urlare in confessionale tutta la notte. Non è chiaro cosa abbia detto, ma è probabile che lo sfogo riguardi gli stessi motivi che aveva già spiegato in puntata.

Anita: -“Bea ha fatto il panico in confessionale, ha urlato tutta la notte infatti non so se c’è.

Tutta la notte urlava, si sentiva fortissimo e infatti ci siamo tutti svegliati”



Beatrice, infatti, aveva detto: “Perché se io non posso dire ‘non equilibrato’ a una persona dopo quello che è successo e a me mi si può dire ‘repellente’, basta. Non c’è la lucidità, l’ho mantenuta solo io. Invito il mio pubblico farmi uscire da qui perché non ho veramente più niente da dare”. In tanti sono dalla sua parte, anche Alex Belli ha scritto sui social: “Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!! Perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!”.

