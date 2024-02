“Beatrice deve uscire”. Grande Fratello 2023, caos dopo l’ultima puntata. In effetti lo abbiamo raccontato che è successo di tutto durante la sera del 5 febbraio 2024. Alfonso Signorini ha pensato bene di scontrarsi col mostro sacro di Beatrice Luzzi e di accettare le conseguenza della faccenda. “Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntate rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite. […]”.

>> “Un bel limone…”. Mirko e Perla, è fatta: cosa è successo dopo l’incontro al Grande Fratello

Poi Beatrice aveva detto: “Se fate 3/4 di programma su di me forse non sono egoriferita, ma magari ego-colpita! E di certo sto antipatica a prescindere!”. E chiaramente, oltre ai tanti fan, sui social anche dei volti noti hanno deciso di schierarsi con l’attrice di Vivere. Ecco quindi anche Alex Belli che decide di prendere le difese dell’amica e collega. Dice: “Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!!”.





“Beatrice deve uscire”. Grande Fratello, caos dopo l’ultima puntata

E ancora Belli: “Perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!”. Qualcuno ricorderà poi che sempre Belli aveva già preso le difese di Beatrice Luzzi criticando aspramente alcuni atteggiamenti di Massimiliano Varrese verso la concorrente: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo!!”.

Concludeva Belli: “Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!! Fly DOWN man!!”. Anche Rossella Erra, la famosa giudice popolare di Ballando con le Stelle si è schierata dalla parte di Beatrice Luzzi. La donna ha quindi dichiarato sui social: “Cara Beatrice, ti ho sempre supportato, ma è arrivato il momento di prendere atto che qualsiasi cosa tu dica o faccia tutti sono contro di te”.

E ancora la Erra: “Apri quella porta, sbattila e fallo fare a loro il programma e poi voglio vedere cosa fanno senza di te”. Poco dopo arriva anche il commento di Rita Dalla Chiesa sul post della Erra con l’emoji dell’applauso. La Erra allora ribatte alla donna: “Cara Rita, ma tutto questo accanimento è giusto? Sì è tanto parlato di GF pulito e poi? Si predica bene e poi si razzola male. Io voterò affinché resti dentro, ma forse non è il suo bene”.

Leggi anche: “Non dovevo farlo”. Vittorio, il crollo e le lacrime nella notte: cambia tutto al Grande Fratello