E sì, un altro faccia a faccia tra Mirko e Perla al Grande Fratello. Per la gioia dei fan dei Perletti, Alfonso Signorini ha dato la possibilità all’ex concorrente di rientrare in casa. È successo tutto durante la puntata andata in onda lunedì 5 febbraio e per chi si fosse perso la diretta – ma soprattutto il post-diretta – l’ex protagonista di Tempation Island sembra aver maturato la consapevolezza di voler tornare insieme a lei in questi mesi di distanza.

In realtà lei è rimasta un po’ spiazzata dalle dichiarazioni di Mirko: “Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi”, ha detto alla ex”. Ha poi detto di voler capire il suo “stato d’animo, quello che pensi. Perché fino ad oggi sono stato io a dare delle risposte”.

GF, cosa dice Perla dopo l’incontro con Mirko

Mirko vorrebbe che Perla facesse “il punto della situazione” perché “È giusto che io capisca e abbia le risposte“. Ma come detto la reazione di Perla è stata un po’ confusa. Ha ammesso che è “complicato” spiegare cosa ha dentro. E “comunque è una situazione che ci sono rimasta tanto male, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri”.

Poi, grazie all’intervento di Alfonso la concorrente si è sbilanciata: “Se c’è posto per lui? Se mi baso su quello che sento o quello che abbiamo trascorso quei giorni nella casa del GF io ti dico di sì. Poi fondamentalmente c’è una paura nell’affrontare il dopo e nel metabolizzare”.

Poi, prima di salutare il suo ex, Perla ha dato un chiaro segno delle sue intenzioni: “E comunque ti penso“. Tornata in salone, un po’ provata da quanto appena accaduto, è stata subito abbracciata dai suoi amici. “Dovevi dargli un bel limone“, il loro commento. E lei a quel punto ha spiazzato ogni dubbio e aperto il vero spiraglio al ritorno di fiamma: “Me lo doveva dare lui“. È praticamente fatta?