La nuova puntata del Grande Fratello ha provato e non poco Vittorio Menozzi, protagonista di diverse clip con Beatrice Luzzi. Ha fatto sapere di volersi dissociare da alcune delle parole che l’attrice ha rilasciato nei confronti di Massimiliano Varrese. Più tardi però, afflitto dai sensi di colpa per aver spesso difeso l’amica, nel post diretta ha ammesso tutto con Greta, che gli asciugato anche le lacrime. Il modello è infatti crollato in lacrime al pensiero di non avere nominato l’attrice ma avere preferito una persona che con questa dinamica aveva poco a che fare, Rosy Chin.

Greta lo ha ascoltato e cercato di capire perché stesse così male. Dalla sua il modello ha dichiarato di essersi sentito come se avesse tradito un’amica, nonostante spesso le abbia dato ragione, anche quando non pensava fosse giusto. “Mi sento in colpa”, ha detto a chiare lettere. E infatti ha sussurrato di essersi pentito. Ma Greta Rossetti pensa che se Beatrice Luzzi ha stima in lui non dovrebbe farsi problemi nel momento in cui hanno una diversa opinione sulle cose, anzi dovrebbe prendere esempio.

Vittorio in lacrime dopo la puntata GF

Così ha invitato Vittorio Menozzi a cogliere il buono di quanto successo, perché se questa cosa non si fosse verificata, secondo lei, avrebbe continuato a fare delle cose che non sentiva nella Casa. Per Greta Rossetti infatti Vittorio non ha detto troppo come crede, ma si è semplicemente dissociato da un pensiero che in realtà non condivideva.

Secondo il parere dell’ex Temptation Island infatti le persone che dicono di volergli bene rimangono, nonostante tutto. Rivolgendosi a Vittorio, poi, Greta si è detta sicurA che Beatrice comprenderà le sue ragioni. Per lei dovrebbe pensare solo al suo percorso senza farsi troppe paranoie: “Non hai fatto niente di sbagliato. Devi dire quello che pensi”.

Vittorio la vittima che dice a Greta di sentirsi in colpa per non aver nominato Beatrice e di aver nominato una persona (Rosy) a caso che non c'entrava nulla con Bea e il guru



Si sono abbracciati e hanno continuato a parlare di questo argomento che evidentemente ha molto toccato Vittorio. Che con lo sguardo perso nel vuoto e con la testa piena di pensieri si è stretto alla sua amica. Ora resta da capire se deciderà di affrontare Beatrice e trovare un chiarimento o preferirà mantenere le distanze.