Giuseppe Garibaldi entra in casa e spiega: “Ecco perché sono svenuto”. Al Grande Fratello si inizia col botto e chiaramente si parte parlando di Garibaldi e del suo malore che ha sconvolto mezza Italia, Signorini compreso. Dopo aver mostrato il video dell’incidente, Signorini ha espresso il suo sgomento nel rivedere quelle immagini: “Fa ancora molta impressione vedere quelle immagini perché sono veramente tremende…”.

Il padrone di casa ha poi rassicurato il pubblico che, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio: “Comunque grazie al cielo si è risolto tutto molto bene… Giuseppe sta bene… È stato immediatamente soccorso prima dal medico e poi è stato portato in ospedale per degli accertamenti…”. Qualche istante più tardi Alfonso Signorini ha accolto in studio Giuseppe Garibaldi, chiedendogli cosa fosse successo.





Garibaldi, che recentemente è stato al centro di polemiche per un commento inappropriato nei confronti di Beatrice Luzzi, ha spiegato di aver avuto un malore per un motivo be preciso: “Ho mangiato pochissimo, non ho pranzato e mi sono messo sul tapis roulant a correre ad alta velocità…Poi mi sono sentito male…”. Più tardi ha cercato di riprendersi assumendo zucchero, ma senza successo. “Non ha fatto nessun effetto…”.

E ancora: “Mi sono messo a letto e quando mi sono svegliato ho capito che qualcosa non andava…Sono andato in bagno e sono svenuto…”. Il ragazzo ha poi detto col cuore in mano: “Devo ringraziare oltre i miei coinquilini, anche lo staff medico tutto…La dottoressa del GF, tutti gli autori, il pronto soccorso, l’ambulanza perchè mi hanno soccorso…”

Conclude l’inquilino: “Voglio ringraziare tutta Italia…”. Giuseppe non ha poi nascosto di essersi davvero spaventato questa volta. E’ quindi intervenuto Alfonso Signorini che gli ha consigliato di non pensarci più perchè ormai è solo un lontano ricordo e di tirare fuori le unghie e i denti per continuare ad affrontare con il piglio giusto questa avventura difficile.

