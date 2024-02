Incredibile colpo di scena al Grande Fratello. Una concorrente, Fiordaliso, ha deciso di abbandonare la casa in maniera definitiva. L’annuncio ufficiale è avvenuto nel corso della puntata in diretta di lunedì 5 febbraio. Prima c’è stata la comunicazione ad Alfonso Signorini in privato, successivamente lei è rientrata in casa e ha rivelato ai suoi compagni di avventura le sue intenzioni.

Grande stupore nella casa del Grande Fratello, dato che nessuno si aspettava questa decisione della concorrente di abbandonare per sempre il reality show. Ha resistito a lungo, ma in super led ha confessato di non avere più le energie giuste per andare avanti. La gieffina ha voluto ricordare tutti i bei momenti vissuti al GF, ma ha capito di essere arrivata ormai al limite.

Leggi anche: “Anita, tu mi piaci”. Momento confessione al Grande Fratello: “Te lo voglio dire”





Grande Fratello, la concorrente ha deciso di abbandonare la casa

Nessuna marcia indietro, nonostante l’incredulità dei coinquilini. Il Grande Fratello ha perso una figura importante, visto che la concorrente che ha voluto abbandonare il programma si era fatta apprezzare da tanti. Queste le sue parole: “Difficile rimanere rinchiusa in casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante e mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia, non ce la faccio proprio più, è l’ultima chance”.

A dire addio al Grande Fratello è stata Fiordaliso. Per lei si è rivelato impossibile continuare questa esperienza: “Sono proprio arrivata alla fine di questa avventura, sono tutti figli miei oramai. Una famiglia allargata, questa è un’edizione speciale e magica e io sto male. Io ieri sera quando li guardavo mi sentivo male, come se li stessi per tradire. Non ne ho parlato con nessuno”.

"Sono tutti figli miei oramai"… una decisione molto sofferta per Fiorda. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/GpJv0JYzQN — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2024

La decisione di Fiordaliso è molto sofferta… sente già la mancanza di quelli che oramai considera come suoi figli. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/6A4VcTxOwJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2024

Davanti a tutti gli altri gieffini Fiordaliso ha confermato la sua scelta di lasciare il GF e c’è stato lo scoramento totale nella casa. Diversi concorrenti sono finiti in lacrime, tra cui Grecia e Anita.