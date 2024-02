Grande Fratello, dichiarazione inattesa del concorrente ad Anita Olivieri. Ormai manca pochissimo alla nuova puntata di stasera, lunedì 5 febbraio. Nella Casa c’è grande trepidazione per capire se davvero Giuseppe Garibaldi rientrerà dopo il grande spavento e l’intervento dell’ambulanza. Tutto dovrebbe filare liscio, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa.

Inoltre c’è da capire chi uscirà tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. In base ai sondaggi l’attrice non rischia nulla, dall’alto del suo 58% di voti. A seguire ci sono Vittorio (17%) e Letizia (15%). Ultimo e quindi a forte rischio eliminazione c’è Stefano con il 10% delle preferenze. Proprio lo stilista nelle ultime ore è stato protagonista di una clip sorprendente con Anita Olivieri.

Stefano e le dolci parole ad Anita dopo l’inizio tutto in salita

Il primo contatto non era stato dei più positivi, tutt’altro. Stefano e Anita non sono partiti col piede giusto. Allo stilista la 26enne non sembrava proprio andare a genio. E la situazione è peggiorata quando Miele ha avuto uno scontro con Giuseppe Garibaldi, cosa che ha reso il rapporto con la Olivieri ancora più teso. Inoltre Stefano ha molto legato con Beatrice, che Anita non sopporta, ben ricambiata.

Nella mattinata Stefano Miele ha raggiunto il letto di Anita e Rosy e ha iniziato ad abbracciare, accarezzare e baciare la giovane romana. Poi le dolci parole: “Rosy aveva ragione. Quando sono arrivato mi aveva detto: ‘Vedrai, Anita ti piacerà tantissimo’”. Anita risponde, imbarazzata: “Lei lo dice a tutti, vuole convincere tutti”. E lo stilista ribatte: “All’inizio, non so cosa sia successo, però mi sei molto simpatica“.

A quanto pare la simpatia è ricambiata, dopo le frizioni iniziali sembra che una nuova amicizia sia sbocciata: “Non voglio rompere le persone – dice poi Anita – a me piace che le cose vengano in maniera naturale”. E Rosy conclude: “Lei non vuole piacere per forza e poi non te le manda a dire” sorridendo ai due concorrenti. Alla fine Stefano ribadisce le sue parole e abbraccia Anita. E chi se lo aspettava??

