Caos al Grande Fratello. Dure critiche sono giunte a Rosy Chin per quanto successo in cucina, infatti come sapete lei è sempre protagonista ai fornelli essendo appunto una food blogger anche nella vita professionale. Eppure è arrivato un attacco pesantissimo in queste ore e chissà se non sarà avvisata di tutto questo per rispondere una volta per tutte ai contestatori.

C’è chi ha provato disgusto davanti ad alcune immagini riprese dalle telecamere del Grande Fratello. Le critiche a Rosy Chin mentre si trovava in cucina a preparare il cibo sono sopraggiunte in maniera improvvisa. E un’utente si è lamentata decisamente tanto di alcuni atteggiamenti della gieffina, la quale non presterebbe particolare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali.

Grande Fratello, critiche a Rosy Chin mentre cucina: è bufera

Una vera e propria bufera su di lei si è abbattuta all’esterno del Grande Fratello. Le critiche sono state riportate da un’internauta sul social network X. Rosy Chin è stata messa nel mirino perché in cucina non rispetterebbe alcune regole importanti per fornire del buon cibo agli altri concorrenti. Sono stati elencati tre problemi che si ripresenterebbero spesso e volentieri.

L’utente Elisa94 su X ha postato un video inerente Rosy Chin intenta a cucinare e il commento è stato devastante per la gieffina: “Ogni volta che cucina la Chin: verdura non lavata messa direttamente in pentola; cibo caduto a terra, preso e rimesso nel piatto; cibo carbonizzato. Passa l’appetito solo a guardarla”. Accuse veramente molto forti per la donna.

Ogni volta che cucina la Chin:



– verdura non lavata messa direttamente in pentola

– cibo caduto a terra, preso e rimesso nel piatto

– cibo carbonizzato



PASSA L' APPETITO SOLO A GUARDARLA🤢#GrandeFratello pic.twitter.com/Kziaqvf8yp — Elisa  (@__Elisa94__) February 5, 2024

Non sono mancate nemmeno le reazioni dei fan di Rosy Chin, che l’hanno invece difesa sui social: “Voi non sapete cucinare e parlate di lei”, “Ma guarda te se non dovevate parlare male della cucina di Rosy…”.