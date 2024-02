Grande Fratello, sale l’attesa per la nuova puntata e per diversi motivi. Intanto perché tutti aspettano il ritorno di Giuseppe Garibaldi. Il bidello è uscito venerdì sera dopo aver accusato un malore che ha richiesto l’intervento immediato dell’ambulanza. Ore dopo, sul profilo Instagram del concorrente era stato aggiunto un post che informava sulle sue condizioni: “Dopo il grande spavento di ieri sera, vogliamo comunicarvi che Giuseppe sta bene; ha effettuato i dovuti accertamenti e continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore, nella speranza di vederlo nella casa del GF il prima possibile”.

E a quanto si apprende in rete, il “prima possibile” sarà durante la puntata di lunedì 5 febbraio. Non solo, sono previsti anche dei nuovi ingressi come quello di Simona Tagli. E poi certo, nomination, clip esclusive, confronti e sorprese. E chissà se Beatrice Luzzi verrà a sapere di cosa stanno tramando alle sue spalle. O meglio, chi. Di certo, secondo i sondaggi, l’attrice è di nuovo la preferita della 21esima settimana.

GF, Beatrice tradita: cosa è successo

Il sito Novella2000 ha reso noto l’esito del sondaggio lanciato in attesa della nuova diretta, quando il pubblico decreterà chi dovrà uscire tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. E proprio Beatrice, che finisce sistematicamente in nomination ma poi si salva sempre, anche stavolta risulta essere la preferita tra i nominati col 58%.

Ma se i consensi ‘volano’ fuori dalla casa, dentro sono in caduta libera. Non ha più tanti alleati e l’ultimo che sembra averla abbandonata è Stefano Miele. Lunedì mattina, dunque a poche ore dalla puntata, è andato a parlare con Anita Olivieri perché impaziente di dirle una cosa. Le ha infatti svelato di aver avuto modo di studiarla in questo periodo, ed è giunto alla conclusione che sia una molto simpatica.

Stefano che fa il giro per dire alla Anita e alla Rosy che sono simpatiche, proprio oggi…lunedì!

Paura della nomination?🤣 #perletti — ˢᵒ_ᵂʰᵃᵗ (@SenzaSenso___) February 5, 2024

Stefano ha poi ammesso che è stata Rosy Chin a spronarlo e dare una chance ad Anita. Che è rimasta piacevolmente sorpresa da questa confessione e ha ammesso che anche lei nutre molta simpatia per Stefano. Il pubblico che tutto vede e sente è rimasto un po’ basito dalle dichiarazioni di Stefano e le ha interpretate alla stregua di un “tradimento” verso Beatrice, che non è mai andata d’accordo con Anita. E ovviamente non sono mancati commenti su una strategia ben studiata e volta a ingraziarsi quanti più coinquilini possibili per non farsi nominare.