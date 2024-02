Grande Fratello, la minaccia di Letizia Petris. Nella Casa si continua a discutere su quanto avvenuto a Giuseppe Garibaldi. Il suo malore improvviso ha gettato i concorrenti nel panico, anche se recentemente il GF ha informato: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”.

In tanti pensano che già oggi, lunedì 5 febbraio, il collaboratore scolastico possa rientrare nella Casa. Tuttavia nel frattempo sono successe ovviamente anche altre cose, come ad esempio il ‘tradimento’ di Stefano Miele nei confronti di Beatrice Luzzi. Lo stilista ha infatti dichiarato ad Anita di trovarla simpatica, proprio lei acerrima nemica dell’attrice. In ogni caso ora c’è chi critica duramente Letizia Petris per la sua uscita considerata ‘infelice’.

Le parole di Letizia Petris e la minaccia di uscire dalla Casa

L’arrivo dell’ambulanza e il fatto che ancora non si conosce bene il motivo del malore di Giuseppe Garibaldi ha scombussolato l’atmosfera nella Casa. I concorrenti sono ancora provati per quanto avvenuto e Letizia Petris, in previsione della puntata di stasera, ha fatto delle precise richieste ad Alfonso Signorini. Se non verrà ascoltata allora ha minacciato di uscire dalla Casa.

In particolare Letizia, proprio a causa di quanto avvenuto a Garibaldi, pretende che la puntata sia leggera e non troppo movimentata: “Se non ci fanno una puntata tranquilla domani (oggi, ndr) – dice Letizia – dopo tutto quello che è successo a Giuseppe, che a noi ci ha molto scombussolato, se ci fanno una puntata pesante, io esco dalla porta… basta”.

Letilagna: "se domani non ci fanno una puntata tranquilla dopo tutto quello che è successo, che a NOI ci ha molto scombussolato, tipo quello che è successo a Giuseppe, io esco dalla porta rossa".

Ma veramente? #GrandeFratello#luzzers pic.twitter.com/iB2uCzyTIg — 💥BeaEbbasta💥🇰🇼 (@monica02102753) February 5, 2024

Comunque tutti desideriamo una puntata tranquilla, cara Letizia.

Altrimenti, faccio, come ho già fatto altre volte, la prossima puntata non la guardo. — Sonia De Pasquale (@SoniaDePasqual1) February 5, 2024

Le parole della fotografa hanno generato moltissime reazioni da parte dei telespettatori: “Dimmi a che ora che ti apro la porta, quella che disperata che non si poteva fare l’aperitivo il giorno della morte del padre di Beatrice”. E ancora: “Multa a chi ripete più di tre volte “Io esco”. E devono farlo uscire”, “No tranquilla, come al solito faranno e farete il solito processo all’unica concorrente DEGNA DI STARE LÀ”. C’è anche chi le dà ragione: “Comunque tutti desideriamo una puntata tranquilla, cara Letizia. Altrimenti, faccio, come ho già fatto altre volte, la prossima puntata non la guardo”.

