Venerdì scorso Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore e ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Le notizie sulle condizioni di salute del gieffino sono arrivate anche attraverso un comunicato ufficiale del programma: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”, si leggeva sull’account social del programma.

Sabato in tarda mattinata sono arrivate rassicurazioni sulle condizioni di salute del gieffino da parte del fratello. Dalle sue Instagram story, Nicola Gabribaldi ha voluto mandare un ringraziamento a chi ha inviato messaggi di auguri per Giuseppe e ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute del fratello: “Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto. La situazione di Giuseppe è stabile ed è tutto sotto controllo”, ha scritto su Instagram.

“Vi devo dire di Giuseppe”. Garibaldi, l’annuncio del fratello dopo il malore: cosa è stato scoperto





Grande Fratello, perché Giuseppe Garibaldi non è rientrato in casa

Qualcosa è trapelata anche nella casa, con Anita che ha voluto rassicurare gli altri concorrenti: “Tutto a posto, non ci sono novità. Famiglia a posto e tutto a posto, sta bene e parla. Mangia, beve, è tranquillo. Tra quarantena eccetera, realisticamente secondo me rientra lunedì. Non so quanto deve stare però”, ha detto la concorrente.

La migliore amica del concorrente aveva ricevuto informazioni dai familiari del giovane gieffino spiegando che avrebbe dovuto fare qualche giorno di isolamento. Ma cosa è successo davvero a Giuseppe Garibaldi e perché non è ancora rientrato a casa?

Come spiegato già dal fratello Nicola, Giuseppe Garibaldi è stato ricoverato per degli accertamenti ed evidentemente non è ancora in grado di poter rientrare nella casa. Si è parlato di un malore, con il concorrete crollato a terra senza sensi. La scena che è stata vissuta in casa dai concorrenti è stata davvero difficile, con Anita che chiamava il Grande Fratello e Marco Maddaloni che intimava i coinquilini a on toccargli il cuore. Giuseppe Garibaldi è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Tor Vergata.

Davide Maggio ha dato la notizia delle dimissioni di Giuseppe Garibaldi, che però è dovuto restare a riposo proprio in seguito al malore, forse sopraggiunto dopo un allenamento, e ovviamente ha dovuto attendere i risultati delle analisi fatte in questi giorni di ricovero. Il concorrente varcherà nuovamente la porta rossa della Casa di Cinecittà nei prossimi giorni, molto probabilmente durante la diretta di lunedì 5 febbraio, quando forse anche il conduttore Alfonso Signorini potrebbe chiarire cosa è accaduto venerdì sera in casa. La produzione del reality non ha infatti ancora fornito dettagli specifici riguardo alla natura del malore.